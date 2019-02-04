Стало известно, чем опасно для тела отсутствие секса

Секс. Иллюстративное фото / av.zp.ua

Группа американских ученых установила, что отсутствие постоянно полового контакта у людей чревата серьезными проблемами для их здоровья.

Соответствующее сообщение опубликовали западные специализированные СМИ. Согласно обнародованным данным, отсутствие секса в значительной степени ослабляет эмоциональную связь между людьми.Кроме того, без сексуального удовлетворения в организме гораздо меньше выделяются гормоны дофамин, эндорфин и окситоцин. Такое положение вещей приводит к ощущению тревоги и стресса.

Кроме того, нехватка приводит к болезненным ощущениям у дам во время менструального цикла. Далее, из-за отсутствия половых актов часто вызывают сухость во влагалище и раздражение половых губ по причине увеличенного кровотока.

Напомним, ранее стало известно, что приносит украинцам радость вместо секса. Кроме того, ученые рассказали, когда вредно заниматься сексом.

