Ученые выяснили новый необычный фактор, вызывающий рак

Ученые. Иллюстративное фото / interfax.by

Группа биологов из Массачусетского технологического института (США) открыла в достаточной степени необычных микроорганизмов, манипулирующих иммунной системой и ускоряют формирование злокачественных опухолей в легких.

Соответствующий материал был опубликован в специазированном портале Cell. Согласно обнародованным данным, ученые давно заметили, что появление опухолей в легких постоянно сопровождается бактериальными инфекциями.Специалисты провели эксперимент на мышах, которых разделили на две группы. Грызуны из первой жили в обычных условиях, из второй - в изоляции (предварительно их полностью очистили от бактерий легких и кишечника).

Читайте такжеПредставителям пяти профессий грозит рак — врачВыяснилось, что злокачественные клетки заставляют ряд присутствующих в организме микробов (к примеру, Heliobacter pylori и Streptococcus gallolyticus) вырабатывать вещества, привлекающие внимание Т-клеток и заставляющие их выделять интерлейкины. Это, в свою очередь и создает комфортные условия для выращивания раковых опухолей и "прячет" ее от остальных компонентов иммунитета.Напомним, ранее ученые нашли способ борьбы с последней стадией рака.В США ученые нашли способ борьбы с последней стадией рака.

Напомним, ранее ученые выяснили, люди какой профессии сильнее всего рискуют заболеть раком. Кроме того, они обнаружили в запахе вина противораковые вещества.