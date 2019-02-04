От Нибиру до Халка: ученые рассказали, когда ждать конца света

Озвучены новые прогнозы по поводу конца света / David Reneke

Ранее уже неоднократно звучали прогнозы по поводу конца света, однако ни один из них не оказался правдивым.

В 2018 году было много разговоров о том, что к Земле должна была приблизиться, а, возможно, даже столкнуться зеленая комета невероятный Халк. Ее также связывали с планетой Нибиру из легенд и мифов. Но многие астрономы посчитали это откровенным бредом и не зря, ведь апокалипсис так и не произошел, пишут Факты.

"Космос постоянно изучается и находится под наблюдением. Большое, массивное тело не может возникнуть из ничего. Если бы это было правдой хотя бы на тысячную часть, то это было бы везде известно. Если Нибиру где-то и есть, то очень далеко", – заявил астроном Алексей Переход.

Читайте такжеСтрахи о Нибиру: эксперт раскрыл правду о загадочной планете смерти

Совсем недавно прогнозировали конец света и 1 февраля 2019 года. Астероид (89959) 2002 NТ7 должен был столкнуться с Землей. Однако он разминулся с Землей еще 13 января 2019 года на расстоянии 0,4078 АИ (61 млн км. – Ред.).

В околонаучной среде также обсуждается экзотический сценарий сдвига полюсов магнитного поля Земли. Согласно теории, магнитное поле Земли в этот период ослабнет и перестанет защищать от вредного космического излучения, а значит, всем живым организмам на планете грозит вымирание.

Явление с научной точки зрения весьма вероятное: по некоторым данным, следующая инверсия должна произойти не позже 2021 года, и подтверждением того, что процесс идет полным ходом, исследователи считают странные процессы, происходящие в мире животных: якобы именно из-за смещения магнитного поля выбрасываются на берег киты, сбиваются с пути перелетные птицы и бесследно исчезают рои пчел.

Кроме того, есть еще как минимум 11 прогнозов апокалипсиса на будущее.

В пророчествах также фигурируют следующие даты – 2036 год (столкновения с астероидом Апофис 99942), 2242 год (конец Солнцу), 3797 год (точная дата апокалипсиса, названная Нострадамусом в одном из его посланий).

Также приводится список возможных дат апокалипсиса:

2060 — конец света и Апокалипсис по расчету Исаака Ньютона 1704 года по библейской книге Даниила, согласно ряду источников;

2780 — конец света по пророческим иконам, написанным в конце XVIII века по предсказаниям Авеля-Ясновидца;

Читайте такжеСлед Нибиру: опубликованы кадры огненного шлейфа планеты-убийцы

2892 — конец света согласно предсказанию Авеля;

5079 — дата конца света, основанная на журналистской фальсификации о якобы сделанных Вангой предсказаниях;

Через 500 миллионов лет — количество углекислого газа в атмосфере достигнет той отметки, при которой жизнь на Земле будет уже невозможна;

Через 2 миллиарда лет — остановится тектонический цикл, и Земля станет такой, как Луна и Марс;

Через 5 миллиардов лет — термоядерные реакции исчерпают запасы водородного топлива в центре Солнца, Солнце превратится в красного гиганта, его радиус достигнет орбиты Земли, и Солнце поглотит ее (впрочем, науке известны случаи, когда планеты сохранялись даже после периода нахождения внутри красного гиганта).

В материале подчеркивается, что апокалиптический сценарий теоретически возможен, ведь наша планета представляет собой, по сути, звезду, а у небесных тел есть определенный срок годности, однако никто не знает точной даты подобного события. Стоит, правда, сказать о том, что в последнее время ученые часто начали обсуждать то, что это событие стремительно приближается, но определить его дату практически невозможно, потому что мнения ученых очень разнятся.

Напомним, ранее ученые рассказали о загадочной Нибиру.