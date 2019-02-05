Ученые спрогнозировали, когда люди начнут вступать в браки с секс-роботами

Секс с роботами / "Корреспондент"

Уже в ближайшем будущем появятся тысячи людей, увлекающихся романтическими и сексуальными отношениям с устройствами с искусственным интеллектом.

Такой прогноз озвучили американские ученые. По их словам, прежде всего появление таких людей (цифросексуалов) случится в развитых странах Европы и Азии.

По мнению докторов Марка Гоулдвидера и Йозефа Рейзина, если роботов признают личностями законодательства, то власти, скорее всего, сделают так, что с ними можно будет заключать брак.

Как считает известный юрист Дэвид Леви, первый официальный союз с роботами будет оформлен не ранее 2050-го.

Наиболее радикальные из числа ученых и экспертов полагают, что к категории цифросексуалов уже сейчас можно отнести любителей виртуальной любви и пользователей сайтов знакомств.

Напомним, ранее в Японии создали робота, который занимается сексом лучше человека. Позднее стало известно, чем опасны секс-роботу для человеческих браков.