Ученые спрогнозировали, когда люди начнут вступать в браки с секс-роботами

В общем и целом, перспектива не только секса, но и брака с роботами вполне себе обозримая.
Уже в ближайшем будущем появятся тысячи людей, увлекающихся романтическими и сексуальными отношениям с устройствами с искусственным интеллектом.
Такой прогноз озвучили американские ученые. По их словам, прежде всего появление таких людей (цифросексуалов) случится в развитых странах Европы и Азии.
По мнению докторов Марка Гоулдвидера и Йозефа Рейзина, если роботов признают личностями законодательства, то власти, скорее всего, сделают так, что с ними можно будет заключать брак.
Как считает известный юрист Дэвид Леви, первый официальный союз с роботами будет оформлен не ранее 2050-го.
Наиболее радикальные из числа ученых и экспертов полагают, что к категории цифросексуалов уже сейчас можно отнести любителей виртуальной любви и пользователей сайтов знакомств.
Напомним, ранее в Японии создали робота, который занимается сексом лучше человека. Позднее стало известно, чем опасны секс-роботу для человеческих браков.