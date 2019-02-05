Психолог рассказала, почему у женщин случаются проблемы с оргазмом

5 февраля 2019, 04:23

По мнению специалистки, ситуация с женскими оргазмами уже много лет довольно напряженная.

Женщина. Иллюстративное фото / ТСН

В культуре половых отношений, доминирующей ныне между людьми, все заточено под получение мужчиной оргазма.

Об этом со ссылкой на исследования сексологов высказалась тренер и психолог Лилия Ахремчик, сообщает "Обозреватель". По ее данным, в среднем около 33% мужчин считают, что оральные ласки женской вагины (куннилингус) – полноценный секс.

Читайте также"Кончайте, мальчики". Ученые рассказали, чем именно полезна сперма для женского организмаБолее того, представители "сильного пола" полагают, что если женщина не достигла оргазма, то половой акт все равно удачен. А вот если оргазма не достигают мужчины, то такое соитие сексом они не желают считать категорически.

В то время уже практически все специалисты утверждают, что женщине легче всего получить оргазм, когда ей стимулируют клитор − и снаружи, и изнутри. Посему оральные ласки, которые миллионы мужчин считают только прелюдией, "разогревом" перед половым актом, в принципе могут сами по себе стать "основным блюдо".

Напомним, ранее ученые развенчали популярный миф об оральном сексе, а также поведали о том, чем полезен оргазм для женщин.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
секс женщины интим оргазм
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

05:50
"Неделя не сахар": астролог назвал знаки Зодиака, которым придется платить по долгам
05:04
Размер имеет значение: российские эксперты раскритиковали новую ракету Путина
05:01
Политолог объяснил, каким должно быть настоящее "прощание" с Москвой
04:31
За пять лет сало в Украине подорожало в пять раз
04:23
Психолог рассказала, почему у женщин случаются проблемы с оргазмом
03:17
Самая богатая модель планеты снялась обнаженной для журнала Vogue Фото
02:21
Ученые спрогнозировали, когда люди начнут вступать в браки с секс-роботами Видео
01:32
Украинская модель "засветила" грудь в прозрачном наряде Фото
01:06
"Нет сил это терпеть!": солистку группы Kazka расстроила критика хейтеров
00:40
Добронравов пояснил слухи о своей госпитализации с инсультом
00:17
Депутат Бундестага заявил о намерении России экономически высушить Азовское море Фото
04 февраля, понедельник
23:54
В центре Москвы загорелось историческое здание: много погибших Видео
23:29
"Пусть посмотрит генпрокурор, гарант и его конкурентка": отец Гандзюк показал чудовищные фото обожженного тела дочери Фото Видео
22:52
В России на грани инсульта госпитализировали актера "Сватов"
22:27
Россия разрабатывает аналог американской ракеты Javelin
22:23
Мадуро поросил помощи у Папы Римского
22:05
"Кожного ката чекає розплата": сотни митингующих пришли к администрации Порошенко
21:43
В Керчи добыча токсичного песка грозит экологической катастрофой Фото
21:41
Сестра Савченко узнала о планах силовиков вывезти нардепа из Киева
21:19
Oxxxymiron прокомментировал смерть Децла и выложил переписку с ним
20:59
На Луганщине священник не смог уговорить приход перейти в ПЦУ Видео
20:35
В Украине создан новый оператор газотранспортной системы
20:14
Украинская ведущая "Орла и решки" отхватила свое шоу на Первом канале
19:52
"Извращенец х****в": Порошенко высмеяли за подачу документов в ЦИК "через задний проход"
19:43
"Выпила украинской водки": российский режиссер не смогла попасть в Украину
19:37
"Ядерная война уже на пороге": аналитики раскритиковали выход США из ДРСМД
19:14
Луценко загордился 35-й жалобой на него из-за Порошенко
18:58
"Оно никуда не денется": Луценко прокомментировал снятие ареста с имущества Захарченко
18:57
"Российский" Крым: у Климкина пояснили позицию Google
18:56
120 еврейских общин стали членами Объединенной еврейской общины Украины
18:35
В Украине ввели новый порядок маркировки пищевых продуктов: что меняется для покупателей Видео
18:27
У самого молодого пленного моряка Эйдера подтвердился опасный диагноз Видео
18:26
В Украине объявили в розыск капитана судна "Норд"
18:10
"Соблазны рвут на части": В Сеть залили эротические фото с игрой света и тени Фото
17:59
Германия "продинамила" конференцию ученых в РФ из-за Крыма
17:31
Любовь и деньги: как легко воспользоваться энергетикой новолуния в феврале 2019 Видео
17:18
ЦИК зарегистрировала еще двоих кандидатов в президенты Видео
17:14
''Тр*хнуть его хочу'': Настя Рыбка призналась, что хочет затащить Путина в постель Видео
17:12
Украина отказалась признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы
16:55
Атака гриппа: в Киеве более 100 школ закрыли на карантин Видео
16:23
СМИ нашли предполагаемого создателя Azino777 из-за оплошности украинской полиции
16:22
"Без трусов что ли?": Светлана Лобода выступила на сцене в откровенном наряде
16:19
Порошенко одобрил продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения Видео
15:58
"Старуха с внуком": Пугачева и Галкин шокировали сеть совместным фото
15:51
"Чад кутежа во мгле ада": Фотограф показал безумные секс-вечеринки в ночном клубе Фото
15:34
Эксперты подсчитали, во сколько обошлась России аннексия Крыма
15:30
"Голожопая мамаша": Анна Седокова разозлила сеть откровенным видео Видео
15:23
"Поп бежал под гимн Украины": на Прикарпатье со скандалом "отжали" храм УПЦ МП Фото Видео
15:04
Украина вознамерилась купить у Франции пару десятков кораблей
14:54
Парламент и коалиция должны сосредоточиться на честности и прозрачности выборов президента - Бурбак
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться