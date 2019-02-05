Психолог рассказала, почему у женщин случаются проблемы с оргазмом

Женщина. Иллюстративное фото / ТСН

В культуре половых отношений, доминирующей ныне между людьми, все заточено под получение мужчиной оргазма.

Об этом со ссылкой на исследования сексологов высказалась тренер и психолог Лилия Ахремчик, сообщает "Обозреватель". По ее данным, в среднем около 33% мужчин считают, что оральные ласки женской вагины (куннилингус) – полноценный секс.

Читайте также"Кончайте, мальчики". Ученые рассказали, чем именно полезна сперма для женского организмаБолее того, представители "сильного пола" полагают, что если женщина не достигла оргазма, то половой акт все равно удачен. А вот если оргазма не достигают мужчины, то такое соитие сексом они не желают считать категорически.

В то время уже практически все специалисты утверждают, что женщине легче всего получить оргазм, когда ей стимулируют клитор − и снаружи, и изнутри. Посему оральные ласки, которые миллионы мужчин считают только прелюдией, "разогревом" перед половым актом, в принципе могут сами по себе стать "основным блюдо".

Напомним, ранее ученые развенчали популярный миф об оральном сексе, а также поведали о том, чем полезен оргазм для женщин.