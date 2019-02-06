Врач назвала условия, при которых беременным нельзя заниматься сексом

6 февраля 2019, 01:57

В первом триместре беременности секс не противопоказан, но некоторым женщинам от него необходимо отказаться, посоветовала эксперт.

Врач предупредила, что беременным нельзя заниматься сексом при нескольких условиях
Беременным нельзя заниматься сексом при нескольких условиях, предупредила врач / womanterra.ru

Кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог Ульяна Кравец сообщила, что женщинам во время беременности нельзя заниматься сексом, если есть угроза прерывания беременности.

Находясь в интересном положении, стоит отказаться от интима, если у женщины уже был выкидыш на раннем сроке, рассказал эксперт в комментарии Здоровье 24.

По ее словам, беременной женщине также нельзя заниматься сексом, если у нее в прошлом была истмико-цервикальная недостаточность (патологическое состояние шейки матки).

"Если нет угрозы выкидыша, и беременность проходит нормально, не надо бояться секса, потому что он в первом триместре не противопоказан, и половая жизнь во время беременности может продолжаться, как и раньше", — отметила собеседница.

Ранее коллектив ученых из Швейцарии провел исследования и выяснил, что самым благоприятным для зачатия детей является раннее утро — период до 7:30, причем только в весенние месяцы. 

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