Врач назвала условия, при которых беременным нельзя заниматься сексом

Беременным нельзя заниматься сексом при нескольких условиях, предупредила врач / womanterra.ru

Кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог Ульяна Кравец сообщила, что женщинам во время беременности нельзя заниматься сексом, если есть угроза прерывания беременности.

Находясь в интересном положении, стоит отказаться от интима, если у женщины уже был выкидыш на раннем сроке, рассказал эксперт в комментарии Здоровье 24.

По ее словам, беременной женщине также нельзя заниматься сексом, если у нее в прошлом была истмико-цервикальная недостаточность (патологическое состояние шейки матки).

"Если нет угрозы выкидыша, и беременность проходит нормально, не надо бояться секса, потому что он в первом триместре не противопоказан, и половая жизнь во время беременности может продолжаться, как и раньше", — отметила собеседница.

Ранее коллектив ученых из Швейцарии провел исследования и выяснил, что самым благоприятным для зачатия детей является раннее утро — период до 7:30, причем только в весенние месяцы.