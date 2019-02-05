Психолог раскрыла секреты развития хорошей самооценки

Хорошую самооценку можно развивать, тренируя мышцы, сообщила психолог / Александр Ваганов, photosight.ru

Человек способен развивать хорошую самооценку через сознание — может постоянно поддерживать себя мысленно.

Для того, чтобы повысить самооценку, нужно гладить свое тело, тренировать мышцы, написала психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко в Instagram.

Эксперт подчеркнула, что нужно искренне от себя балдеть.

По ее словам, когда вместо постоянной критики и недовольства человек мыслит в контексте глубокой любви к собственному "я", то привлекает к себе других людей.

"Им хочется вам что-то дарить, благодарить за счастье, наслаждаться вашим обществом…Хорошую самооценку можно развивать через сознание, постоянно давая себе поддержку мысленно. Но быстрее всего информация проходит на бессознательный уровень через тело…", — добавила психолог.

Ранее Наталья Холоденко посоветовала, что человеку для изменения своей жизни нужно, в частности, заменить обвинения на вопросы, "как достичь?", а также быть искренне внутренне благодарным за все, что у него есть.