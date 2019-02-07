Диетолог назвала главное правило здорового питания

Главное правило здорового питания — количество энергии, полученной и расходуемой организмом, должно быть гармоничным, сообщила диетолог / http://poznavatel.info

Есть три важных правила здорового питания, первое — должно быть гармоничное соотношение энергии, которую человек получает с едой на протяжении дня, и энергии, которую он расходует.

Также нужно сбалансировать ежедневное меню, в него должны входить все необходимые для организма вещества — разные белки, углеводы и полезные жиры, это второе правило правильного питания, написала диетолог Светлана Фус в Instagram.

Эксперт подчеркнула, что третьим, но не менее важным правилом, является соблюдение режима приема пищи.

"Первое правило здорового питания — это гармоничное соотношение энергии, которая поступает с едой в течение дня, и энергии, которая расходуется. То есть, если вы будете употреблять энергии с едой больше, чем тратите, тогда она лишними килограммами будет оставаться на вашей фигуре…", — отметила автор.

Читайте такжеЯпонская диета: как легко похудеть после праздниковПо словам Фус, от того, на сколько человек правильно подберет продукты питания, зависит только половина успеха.

"Вторая часть эффективного, а главное — безопасного похудения — это умелое чередование этих продуктов, кратность и регулярность их употребления", — добавила диетолог. Ранее абсолютный чемпион Украины по бодибилдингу, мастер спорта по пауэрлифтингу, тренер Слава Галицкий говорил Главреду, что есть несколько правил эффективного похудения, главное из них, золотое — не есть после 18:00.