Гибель Земли: названа точная дата смерти от Нибиру

Провидица из США Хизер Спрага, которая прославилась после того, как предсказала победу Дональда Трампа на выборах 2016, ошарашила мир новым предсказанием.

У себя на сайте она выложила видео, в котором заявила, что во сне ей было явление Нибиру. Планета Х совсем скоро уничтожит Земля, заявила Спрага.

По ее словам, это не первое ее видение, которое предсказывает будущее. В одном из последних же своих вещих снов провидица видела огромную красную планету, которую испуганные люди называли Нибиру. По ее словам, что это явное предупреждение для человечества.

После видения Спраги уфологи уточнили дату столкновения Земли с Нибиру: трагедия произойдет в ночь на 14 февраля 2019 года, аккурат на День святого Валентина. После чего человечество ждет ядерная зима, в которой никто не выживет.

В подтверждение своих слов они приводят снимки таинственных точек в небе, расположенных рядом с Солнцем. Наблюдать их можно из разных уголков Земли. Многие верят, что это и есть Нибиру.

Ранее ученые рассказали о загадочной Нибиру. Таинственная планета расположена в 41 миллиарде километров от Солнца.

В свою очередь эксперт выдвинул неожиданную версию о загадочной планете смерти. Он оценил вероятность существование таинственной планеты Нибиру.

Также ученые раскрыли тайну Нибиру. Эксперты оценили вероятность существование загадочной планеты Х.