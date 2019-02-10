Провокаторы проблем: названы знаки Зодиака, на которых нельзя положиться

10 февраля 2019, 06:17

В топ-3 вошли два представителя стихии Воды и один воздушный знак.

Знаки Зодиака
Названы знаки Зодиака, на которых нельзя положиться / Whats-Your-Sign

Несмотря на то, что именно представителей стихии Воздуха можно заподозрить в ветрености – именно представителя стихии Воды лидируют в топе самых безответственных знаков Зодиака.

Полагаться на этих ребят или ждать от них раскаяния за нелицеприятные последствия их пренебрежительности – дело пустое. Если доверяете таким, то лучше проверяйте за ними, советуют астрологи.

На первом месте в топе оказался Рак. Они любят улизнуть от проблем, а вот брать на себя ответственность – не очень. О своих обещаниях они могут просто-напросто забыть, пишет Обозреватель.

Любят кататься, но крайне не любят возить саночки ответственности и Близнецы. Вы можете неделями разрабатывать с ними важный проект – но в последний момент представители этого знака вполне могут переметнуться в другую команду. И чужие обиды для них, что с гуся вода.

Замыкают тройку Рыбы. Они с детства не привыкли брать на себя ответственность. Представители этого знака любят прикинуться невинной овечкой, и – как лиса из знаменитой сказки – проехаться на загривке битого волка. Причем ради того, чтобы переложить свои заботы на другого, Рыбы готовы хитрить, юлить и даже откровенно врать.

Ранее Главред разобрался, кто из представителей зодиакального круга – самые темные знаки Зодиака, а кто наоборот. Каждый знак зодиака скрывает своего монстра.

Также стало известно, кто и как из знаков Зодиака-мужчин чаще всего обманывает женщин. Астрологи составили топ-5 самых вероломных любовников.

Ранее были названые самые правильные знаки Зодиака. В частности, один из воздушных знаков Зодиака почти невозможно вывести из себя.

Также сообщалось, кто из знаков Зодиака самый подлый. Раскусить их бывает непросто, предупреждают астрологи.

Читайте такжеНазван самый страшный знак ЗодиакаТакже стали известны самые ворчливые знаки Зодиака. Из 12 знаков Зодиака пять являются самыми ворчливыми.

Среди знаков Зодиака выделяются сразу несколько, чьи представители отличаются повышенной злобой, мстительностью и негативными эмоциями. Это Водолеи, Овны, Львы и Козероги. Почему так – читайте в нашем материале Месть и злоба: названы самые лютые знаки Зодиака.

На первом месте среди самых тяжелых знаков Зодиака оказались женщины-Девы и мужчины-Раки. А вот самым легким знаком назвали Весы. Кто еще входит в эти топы и почему, читайте в нашем материале Хоть кол им на голове теши: с кем из знаков Зодиака труднее всего договориться.

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