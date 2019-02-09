Экстрасенс спрогнозировал, когда и из-за чего рухнет Крымский мост

Керченский мост рухнет через несколько лет из-за землетрясения, спрогнозировал экстрасенс / Скриншот видео с youtube.com

Экстрасенс Михаил Тодорив спрогнозировал, что российской мост в захваченный Крым через Керченский пролив (Крымский мост, Керченский мост) рухнет через несколько лет из-за землетрясения.

Крымский мост может обрушиться в результате землетрясения в Черном море в августе-сентябре 2023 года, рассказал эксперт РБК-Украина.

По словам собеседника, в результате подземных толчков опоры Керченского моста могут поползти, и сооружение рухнет.

"…может уйти под воду незначительная часть суши (Крыма — Ред.)…подземные толчки будут несильными и сильно не навредят жителям полуострова", — предупредил экстрасенс.

Напомним, Россия приступила к строительству Керченского моста в апреле 2015 года, компания "Стройгазмонтаж" — подрядчик строительства. Весной 2018 года — 15 мая — прошло открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.

СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Керченский мост смещается.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.