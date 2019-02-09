Названа самая опасная зубная болезнь в Украине

9 февраля 2019, 13:18

Когда человек с кариесом обращается к врачу вовремя, то проблема решается без потери зуба, сообщил эксперт.

Стоматолог сказал, что самой опасной зубной болезнью в Украине является пародонтоз
Самой опасной зубной болезнью в Украине является пародонтоз, сказал стоматолог / Reuters

Врач-стоматолог Владислав Бургонский сообщил, что в Украине сейчас самая опасная зубная болезнь — воспаление десен (пародонтоз).

Среди украинцев широко распространен пародонтоз, рассказал эксперт Обозревателю.

По словам собеседника, чтобы избежать пародонтоза, нужно ходить к стоматологу хотя бы раз в полгода, а лучше — раз в четыре месяца.

"Если человек с кариесом обращается вовремя, то проблема решается без потери зуба. А вот вопрос болезни десен требует тщательного и регулярного контроля… если воспаление разовьется, то потребуется целый комплекс процедур для лечения...", — сообщил врач.

Напомним, во всем мире одной из самых опасных болезней считается рак. Ранее врач-нейрохирург, онколог Антон Шкиряк говорил, что больше всего рак грозит представителям пяти профессий — пилотам и бортпроводникам, мастерам маникюра и педикюра, фермерам, а также офисным работникам.

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