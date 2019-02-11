Наперекор судьбе: астролог предупредил знаки Зодиака об опасностях в феврале

Павел Глоба дал новый прогноз / rabstol.net

Знаменитый астролог Павел Глоба поделился предупреждениями в адрес нескольких знаков Зодиака.

По его словам, Овнам можно ожидать успеха в самых сложных и непростых делах. При этом он порекомендовал Овнам беречь здоровье спины и быть аккуратнее за рулем, особенно при обгоне. При этом во второй половине месяца представителей знака ожидают частые посиделки в приятной компании.

В то же время Тельцам астролог советует не давать волю эмоциям. По его словам, существует вероятность того, что в один из дней февраля, возможно, потребуется помочь кому-то, кто попал в трудную ситуацию.

Для Раков последний месяц зимы подарит не очень благоприятный период в финансовом плане. Павел Глоба рекомендует аккуратно относиться к тратам, взвешивать все "за" и "против" при необходимости крупных покупок. Не следует реагировать на всякие заманчивые предложения, также не стоит брать в долг в феврале.

И наконец Львов в феврале может озадачить неприятная финансовая проблем. Кроме того, как предупредил астролог, представителям этого знака в текущем месяце предстоит не слишком приятный разговор по работе. Но есть и доброе известие: в один из вечеров февраля Львы отлично проведут время в компании хороших друзей, пишет godvgodu.ru.

Напомним, ранее Павел Глоба рассказал, кому ловить удачу в феврале.