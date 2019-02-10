Как перестать есть сладости: названы четыре шага

Для отказа от сладостей стоит пойти на четыре шага, посоветовали эксперты / Фото: zdorovie.com

Для того, чтобы отказаться от сладкого, стоит пойти на четыре шага, в частности, не есть сладости во время работы, постепенно уменьшать количество съеденного и запивать десерт водой.

Сладкое нельзя есть во время какой-то деятельности, поскольку тогда сложно проконтролировать, сколько всего уже съедено, сообщает Рен.ТВ со ссылкой на диетологов.

По данным экспертов, также для отказа от сладкого стоит забыть о привычках, с которыми связано употребление вредных продуктов, например, не есть сладости во время перерыва на работе.

Количество сладкого в рационе стоит снижать постепенно — сначала можно добавлять все меньше и меньше сахара в чай или кофе, а потом пить и вовсе несладкие напитки.

"Самым решительным людям… рекомендуют попытаться съесть кусочек торта без кофе или чая, запивая обычной водой, не заглушая настоящее послевкусие… несколько кусков торта с водой отобьют желание есть сладкое долгое время", — уверены диетологи.

Ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская поделилась, что для организма человека полезен шоколад, в котором содержится 76 и более процентов какао, такой шоколад стоит есть.