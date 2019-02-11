Нибиру приближается: астролог назвал роковую дату

Нибиру приближается

Астролог Влад Росс прогнозирует, что в четверг, 14 февраля Земля вряд ли столкнется с планетой Нибиру, как предполагали уфологи, однако этот день станет для человечества роковым.

По его словам, вся неделя пройдет под знаком соединения "самых взрывоопасных планет" - Марса и Урана, передает UAportal.

"В такие дни падают самолеты, ломается техника, а люди начинают ссориться и конфликтовать по пустякам. Утечка информации, судебные разбирательства, провальные бизнес-проекты - все это сулит такое сочетание планет", - говорит Росс.

Эксперт считает, что в первой половине недели риск неприятностей выше.

"Уже 14 февраля Марс перейдет в зодиакальный знак Тельца и резко потеряет свою враждебную агрессивную энергетику... Так что, думаю, что конец света опять отменяется. Надо было придумать другое число. Например, не 14-е, а 12-е. Почему именно 14-е - я не понимаю. Никакая Нибиру нам уже не грозит", - заключил астролог.

Ранее американская провидица Хизер Спрага, прославившаяся предсказанием победы Дональда Трмпа на выборах президента США, дала ужасный прогноз на 14 февраля.