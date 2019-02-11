Ученые выяснили причину возникновения распространенного среди мужчин рака

Ученые / TASS/ZUMA/Nir Alon

Употребление пищи, богатой на насыщенные жирные кислоты, приводит к развитию рака предстательной железы.

Такое сообщение опубликовали австралийские ученые в своей статье для специализированного издания Medical Xpress. "В рамках нового многолетнего исследования мы решили сосредоточиться на раке предстательной железы, который чаще других видов онкологии диагностируется у мужчин и, что также прискорбно, стал появляться раньше, чем когда-либо прежде. Мы решили выяснить, почему это произошло", –– заявил один из руководителей проекта, профессор Мэттью Уотт.

В своем исследовании исследователи сравнили здоровую ткань и злокачественную. Выяснилось, что главным фактором появления опухолей в простате является употребление большого количества насыщенных жирных кислот (обычно содержатся в сосисках, беконе, колбасе, выпечке, некоторых молочных продуктах и жареной пище).

Далее, при попадании в раковые клетки через "транспортер" жирные кислоты питают их и провоцируют рост опухолей.

Ученые полагают, что, если заблокировать "транспортер" и заставить "голодать" клетки, лишив их жирных кислот, то развитие рака простаты замедлится на 30–50%.

Напомним, ранее в США ученые нашли новый вид рака. До этого они изобрели новый способ предотвращения онкологических заболеваний.