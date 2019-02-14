Психологи рассказали, как парам сохранить долгие отношения

14 февраля 2019, 03:12

По мнению специалистов, сохранить взаимопонимание в отношениях тяжело, но можно.

Романтика в отношениях / 5 сфер

Серьезная проблема в отношениях практически любой пары − разница между мужскими и женскими вкусами (своеобразное противостояние порно и романтики).

Такое сообщение было опубликовано в американском психологическом издании. По мнению специалистов, после того, как отношения длятся продолжительное время, романтика идет на спад семимильными темпами. Мужчины полагают, что им не стоит покупать цветы или радовать подарками партнерш, а женщины не видят смысла баловать партнеров щеголянием в сексуальном белье (в возбуждающей обстановке) – хватит и секса в спущенных трениках на старой кровати.

По словам психологов, чтобы поддерживать отношение на должном уровне, стоит выбираться на романтически свидания − в ресторан или кино, а также следить за своим внешним видом.

Кроме того, чтобы сексуальные флюиды между партнерами не испарились, нужны загадка, новизна и что-то неожиданное. Также важно сохранять некую дистанцию в отношениях – то бишь оберегать свои привычки/увлечения и тратить свободное время на хобби.

Напомним, ранее психологи установили, как влияет первый секс на срок отношений. До этого ученые выяснили, как ежедневный секс влияет на здоровье людей.

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ученые женщины романтика мужчины Психологи
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