"Нибиру ждут": появилось видео, как над Россией взошло три Солнца

Над Россией взошло три Солнца / TJ

В Сети опубликовали видео, как над Россией утром 13 февраля взошло три Солнца.

Вполне объяснимое научное чудо произошло в Ямало-Ненецком автономном округе.

"Нибиру ждут – а здесь вот пожалуйста", – шутит автор видео.

Впрочем, все вполне объяснимо. Речь идет об оптической иллюзии – солнечном гало. Оно появляется, как правило, вокруг Солнца и Луны, реже – других мощных источников света (например, уличных огней). Они вызваны преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5-10 км в верхних слоях тропосферы.

Типы гало есть разные – зависят от формы и расположения кристаллов.

Как сообщалось, если ранее первой страной, на которую обрушит свою огненную мощь смертоносная Нибиру, называли США – то теперь уфологи утверждают, что первой "умрет" Россия. Датой "смерти", напомним, объявили 14 февраля.

В свою очередь астролог Влад Росс прогнозирует, что 14 февраля станет для человечества роковым. По его словам, вся неделя пройдет под знаком соединения "самых взрывоопасных планет" – Марса и Урана.