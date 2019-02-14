Троянский конь: ученые разработали революционный способ борьбы с раком на поздних стадиях

Ученые нашли способ борьбы с раком / Днепр Час

В Британском Институте исследования рака разработали эффективную терапию против онкологических заболеваний, которая работает по принципу "троянского коня". Самое главное, что терапия эффективно себя проявила в лечении пациентов, имеющих агрессивные формы рака на поздней стадии.

Как сообщает Medical News Today, наилучшие результаты лекарства показали в борьбе с раком шейки матки и мочевого пузыря: опухоль или уменьшалась в размерах, или полностью прекращала увеличиваться - на сроке от 6 до 9,5 месяцев.

Кроме того, терапия оказалась эффективной в лечении рака легких, пищевода, матки и яичников. Лекарства также могут оказаться эффективными в борьбе с раком кишечника, поджелудочной железы, гортани или головного мозга.

По словам ученых, терапия станет доступной для обычных пациентов через 5 лет.

Ранее сообщалось, что украинская наука пребывает в упадке, несмотря на обещанные улучшения после Революции на Майдане. Национальные расходы на науку остаются низкими, государственное финансирование используется неэффективно, а низкая заработная плата не позволяет талантливым студентам начать исследовательскую деятельность в стране.