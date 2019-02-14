Планета Нибиру: в небе над США замечен странный знак. Фотофакт

Нибиру приближается 2019

В небе над США заметили необычное атмосферное явление, которое, как полагают авторы фотографии, может свидетельствовать о том, что планета смерти Нибиру приближается.

Как пишет replyua.net, речь идет об окруженном облаками "неопознанном объекте".

Уфологи проанализировали фото и пришли к выводу, что на снимке - портал, через который инопланетяне посещают Землю.

replyua.net

В свою очередь, скептики усомнились в версии исследователей неопознанного, предположив, что это всего лишь необычное погодное явление.

Кстати, накануне уфолог Джон Браун предположил, что 14 февраля Нибиру может столкнуться с Землей, но это, скорее всего, произойдет в другом измерении.

"Получил сегодня новый сигнал из космоса: 14 февраля - это еще не окончательная дата для конца света. Возможно, в другом измерении она и сработает. Но не факт, что в нашем. Так что у желающих отпраздновать День влюбленных на Святого Валентина есть шанс закончить вечер на мажорной ноте", - прогнозирует Браун.

Ранее астролог Влад Росс также выразил мнение, что в четверг, 14 февраля, Земля вряд ли столкнется с планетой Нибиру, но, по его прогнозам, этот день все равно станет для человечества роковым.