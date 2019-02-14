Не везет с деньгами, повезет в любви: гороскоп на 14 февраля для всех знаков Зодиака

14 февраля отмечается День святого Валентина – праздник, когда многие мечтают о любви. Впрочем, звезды сулят не только любовные приключения в этот день.

Гороскоп на 14 февраля 2019 – Овен

У Овнов велика вероятность финансовых удач – выигрышей или выгодной покупки. Это благоприятный день для признаний в своих чувствах, не обязательно романтических.

Гороскоп на 14 февраля 2019 – Телец

14 февраля звезды рекомендуют Тельцам быть приветливыми и готовыми к любым неожиданностям. Впрочем, сюрпризы будут приятными. В финансовом плане день также благополучен.

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Гороскоп на 14 февраля 2019 – Близнецы

Близнецы сегодня могут хандрить. Не стоит акцентироваться на мелких неудачах. Лучше решить проблемы последних дней – звезды этому благоприятствуют.

Гороскоп на 14 февраля 2019 – Рак

Гороскоп на 14 февраля Ракам советует воздержаться от уныния и печали, чтобы своим настроением не обидеть того, кто давно мечтал время День всех влюбленных с вами. Также день благоприятен в плане карьеры и работы.

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Гороскоп на 14 февраля 2019 – Лев

Астрологический прогноз на 14 февраля обещает Львам приятные сюрпризы от второй половинки. День хорош для творческих планов – но к их реализации стоит подойти неторопливо и тщательно.

Гороскоп на 14 февраля 2019 – Дева

Девам захочется уютного спокойствия. Звезды советуют не быть придирчивыми к родным и любимым людям. Если подарок на День Валентина 2019 немного разочаровал, то подавать вида не стоит, а просто в следующий раз обговорить все заранее. Рабочие вопросы решаются удачно благодаря порядочности и работоспособности Дев.

Гороскоп на 14 февраля 2019 – Весы

Весам также больше всего будут удаваться рабочие вопросы. Нужно только постараться вовремя переключиться на дела семейные. Вечер стоит провести за просмотром романтического фильма с дорогим человеком.

Гороскоп на 14 февраля 2019 – Скорпион

Скорпионам гороскоп 14 февраля 2019 сулит успех и признание в любом деле. Нужно только не забывать отдыхать и нормально высыпаться. День также отлично подходит для общения с любимыми людьми.

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Гороскоп на 14 февраля 2019 – Стрелец

Любовный гороскоп 14 февраля 2019 сулит Стрельцам полное взаимопонимание в отношениях с близкими людьми. У одиноких представителей знака возможно романтическое увлечение, но оно будет кратковременным. В этот день стоит устроить себе прогулку на свежем воздухе.

Гороскоп на 14 февраля 2019 – Козерог

День наполнен романтикой. Лучше всего будут реализовываться те планы, за которые Козероги возьмутся решительно.

Гороскоп на 14 февраля 2019 – Водолей

На первом плане семейные вопросы. При этом звезды благоприятствуют реализации даже самых смелых мечтаний в отношении противоположного пола.

Гороскоп на 14 февраля 2019 – Рыбы

Астропрогноз на 14 февраля обещает Рыбам вещий сон. А еще – улучшение финансового или общественного положения. Главное в общении с коллегами – постараться отказаться от своего упрямства и излишней настойчивости. Вечером ожидаются приятные сюрпризы.