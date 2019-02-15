Психологи рассказали, чего женщинам не стоит говорить мужчинам после секса

После секса / Estet-Portal

В США психологи рассказали в отраслевом издании − о чем не стоит женщинам говорить с мужчинами после секса.

Первое – не стоит обсуждать планы на будущее сразу едва лишь закончился интим. Поскольку мужчины, как правильно, еще морально не готовы к важным разговорам.

Кроме того, дамам не стоит сравнивать прошлого и настоящего партнеров – мужчинам это вряд ли понравится.

Также психологи рекомендуют женщинам молчать и не ругать мужчин за проблемы с лишним весом. В конечном итоге, партнеров дамам не стоит упрекать после секса по любому поводу – лучше отложить головомойку на более удачные моменты.

Напомним, ранее психолог объяснил, почему женщина не может получить истинное наслаждение от секса. До этого психологи установили, как влияет первый секс на срок отношений.