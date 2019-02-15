"Иметь или не иметь": Социологи выяснили, как украинцы относятся к супружескому долгу и сексу до брака

Секс. Иллюстративное фото / Postimees

67% украинцев утверждают, что имеют регулярного и постоянного полового партнера.

Результаты соответствующего сообщения, проведенного социологической группой Рейтинг, были опубликованы в Сети.

4% опрошенных украинцев сказали, что имеют непостоянных партнеров. 19% ответили, что сейчас не имеют, но ранее имели регулярно.

"Только 3% отметили, что не живут сексуальной жизнью и никогда не жили, а 7% отказались отвечать на вопрос", − отметили социологи.

Кроме того, около двух третей опрошенных считают, что заниматься сексом до брака – нормальное положение вещей. 20% придерживаются противоположного мнения.

41% респондентов согласились с тезисом, что выполнение сексуального супружеского долга является обязательным для мужчины. Чуть меньшее количество людей думают по этому поводу прямо противоположное.

Напомним, ранее ученые выяснили, в какой стране больше всего занимаются любовью. До этого они и медики установили, каким для женщин должен быть хороший секс.