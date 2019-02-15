Твари бездушные: выяснилось, чем опасны популярные контрацептивы

Выяснилось, чем опасны популярные контрацептивы / Здоровье Mail.Ru

Немецкие ученые выяснили, что оральные контрацептивы нарушают работу головного мозга – и способность женщины начинают хуже распознавать эмоции.

К примеру, дамы после приема таких контрацептивов начинают хуже интерпретировать выражения лиц у других людей, пишут Факты.

При этом наибольшие затруднения вызывали у участниц эксперимента как раз базовые эмоции: счастье и грусть, а также сложные – такие, как презрение и гордость.

Ранее сообщалось, что ученые из США создали противозачаточные средства для мужчин. Препарат не вызывает проблем со здоровьем.

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