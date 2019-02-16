Конец света в феврале 2019: в Амазонии ученые нашли предвестника Нибиру. Фотофакт

В Амазонии ученые нашли предвестника Нибиру / David Reneke

Очередное столкновение с Нибиру уфологи наметили на 23 февраля.

Видимо, День всех влюбленных планете Х не подошел (предыдущий апокалипсис из-за Нибиру был назначен на 14 февраля) – и она решила испытать Землю на прочность в День защитника отечества.

На этот раз основанием для установления новой даты конца света от Нибиру послужил древний манускрипт из гробницы в пирамиде Хеопса, который на днях расшифровали ученые из Международной федерации по изучению паранормальных явлений и уфологии.

Читайте также"Нибиру ждут": появилось видео, как над Россией взошло три СолнцаВ древнеегипетском документе якобы утверждается, что Нибиру приблизится к Земле в конце февраля 2019 года.

Ранее уфолог Джон Браун уже предупреждал, что он получил новый сигнал из космоса. И, согласно посланию, речь может идти о столкновении, но в другом измерении. То есть 14 февраля – "не окончательная дата для конца света", и Нибиру может врезаться в Землю в другой день.

А эксперты из Польши выдвинули теорию, что Нибиру столкнется не с Землей, а с Луной. После чего спутник нашей планеты прекратит свое существование, а Землю буквально затопит растопленной водой из лунных кратеров.

В то же время биологи нашли неожиданное подтверждение, что излучение Нибиру уже оказывает влияние на экологию Земли. В тропических реках Южной Америки обнаружили уникальных необычных сомов с защитными шипами, броней и волнистыми щупальцами, растущими прямо из морды, пишет Planetanews.

Сомы – предвестники Нибиру / Planetanews

В мифологии и поверьях местных индейцев сомы зачастую выступают предвестниками апокалипсиса, ведь эта с виду спокойная рыба способна поглотить все, что угодно. Так что жители амазонских деревень уверены: обнаруженный учеными сом указывает на приближение апокалипсиса.

Ранее в небе над США заметили необычное атмосферное явление, которое, как полагают авторы фотографии, может свидетельствовать о том, что планета смерти Нибиру приближается.

Напомним, по результатам исследований ученых, конец света может наступить уже в 2019 году. При этом часть исследователей считает, что уничтожение Голубой планеты случится в результате столкновения с космическим телом Апофис, которое систематически пролетает рядом с нашей планетой. В 2036 году расстояние между ними сократится, что спровоцирует гибель Земли.

Как сообщалось, в Святом писании есть прямые пророчества о конце света, который может произойти уже очень скоро. Возможной причиной конца света станет Третья мировая война, говорит библейский эксперт из США Пол Макгуайр.