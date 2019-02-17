Нибиру приближается: ученый назвал новую дату конца света

Нибиру приближается к Земле: уфолог назвал новую дату апокалипсиса

Слухи о том, что планета смерти Нибиру приближается к Земле, а человечество ждет глобальная катастрофа, не утихают. Вопреки предположениям, что апокалипсис наступит аккурат на День святого Валентина - 14 февраля - этого не случилось.

Уфолог Джон Браун накануне предполагал, что если столкновение Земли и Нибиру и произойдет 14 февраля, то, скорее всего, в другом измерении. Однако эксперт проанализировал полученный им новый сигнал из космоса и назвал новую дату конца света - 20 февраля.

"Принял новый сигнал из космоса от моих друзей: 20 февраля станет страшной датой для человечества", - приводит слова Брауна UAportal.

Подтверждением прогнозов Джона Брауна может служить манускрипт из гробницы в пирамиде Хеопса, который на днях расшифровали ученые из Международной федерации по изучению паранормальных явлений и уфологии, - в нем утверждается, что Нибиру приблизится к Земле в конце февраля 2019 года.

Ранее в небе над США заметили необычное атмосферное явление, которое, как предположили авторы фотографии, может свидетельствовать о том, что планета смерти Нибиру приближается.