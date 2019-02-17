Смерть Солнца или гигантский астероид: озвучены жуткие сценарии конца света

Озвучены сценарии конца света / NASA

Нередко приходится слышать жуткие сценарии конца света. При этом пророчества Армагеддона поражаются своим разнообразием.

Недавно был опубликован самый полный перечень таких предсказаний.

Наиболее вероятные сценарии апокалипсиса был представлен ресурсом Naked-science:

— Ядерная, химическая или биологическая война.

— Всемирная пандемия, вызванная очень патогенными вирусами и генетическими заболеваниями — массовый голод, связанный с перенаселением планеты.

— Последствия, вызванные глобальным потеплением или похолоданием, а также массовой вырубкой лесов или загрязнением окружающей среды.

— Сильное ослабление магнитного поля Земли (и как следствие утрата атмосферы и защиты от солнечной радиации).

— Извержение огромного вулкана или нескольких в течение длительного периода времени.

— Столкновение Земли с гигантским астероидом или планетой.

— Вспышка гамма-излучения неподалеку от Солнечной системы.

— Эволюция человека в техногенных модифицированных роботов.

— Сближение Земли с черной дырой.

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— Инопланетное вторжение.

В долгосрочной перспективе:

- сближение Солнечной системы со звездой Gliese 710 (через 1,4 млн лет);

- сближение Галактики Андромеда с нашей Галактикой (через 3 млрд лет);

- смерть Солнца (превращение его в красного карлика) через 5 млрд лет;

- тепловая смерть Вселенной или ее коллапс в результате Большого сжатия (или очередного Большого взрыва).

Напомним, ранее ученые рассказали о загадочной Нибиру.