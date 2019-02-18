Зловещий след Нибиру: в Сети показали предвестник конца света

В Сети показали предвестник Нибиру / David Reneke

Загадочная планета Нибиру продолжает тревожить умы не только ученых но и всех, кто интересуется будущим нашей планеты.

Недавно приверженцы теории существования планеты Х получили новый довод в свою пользу: очевидцы из португальской столицы показали кадры странного явления в небе.

Местные жители зафиксировали над местным аэропортом нечто странное, когда в небе отчетливо проявились таинственные мерцающие огни.

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Отметим, что странное явление удалось зафиксировать на камеру. На снимках видны загадочные огни, которые выстроились в шеренгу, образовав мерцающую полосу.

Конспирологи и почитатели теории существования Нибиру тут же увидели в этом зловещий знак, связанный со Звездой смерти. По их мнению, мерцающие огни предвещают появление сокрушительной Нибиру.

В то же время уфологии не исключают, что это подтверждает и аномальная активность НЛО в разных уголках земного шара.

Напомним, ранее ученые рассказали, когда ждать конца света.