Нибиру: в NASA вычислили расстояние до планеты смерти

Планета Нибиру

Ученые NASA подтвердили существование "планеты смерти" Нибиру, которая, как полагают уфологи, приближается к Земле, угрожая уничтожить все живое на нашей планете.

Об этом сообщает Mignews со ссылкой на опубликованный агентством доклад.

В документе говорится, что планета Нибиру находится от Солнца на расстоянии, которое в 20 раз больше расстояния от Нептуна до Солнца (4 млрд 497 млн километров) - около 90 млрд километров.

Вместе с тем ученые отмечают, что Нибиру не приближается к Земле, поскольку, это можно было бы установить.

Ранее в небе над США заметили необычное атмосферное явление, которое, как предположили авторы фотографии, может свидетельствовать о том, что планета смерти Нибиру приближается.