Ученые рассказали, почему постоянный секс по утрам - хорошо

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Занятия сексом в утренние часы на регулярной основе крайне полезны во многих отношениях.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Mindbodygreen со ссылкой на исследование американских ученых. По их словам, именно утром организм мужчин и женщин крайне хорошо "подготовлен" к сексу − больше, чем в любое другое время суток.

В утренние часы у мужчин зашкаливает тестостерон, а у женщин — эстроген, каковые гормоны, в свою очередь, прямо влияют на сексуальное влечение.

Непосредственно же секс дает возможность повысить уровень окситоцина — "гормона нежной привязанности" или "гормоном объятий". Он не только способствует предотвращению депрессии, но и, по некоторой информации, снижает риск развития сердечно-сосудистых болезней.

Кроме того, как утверждают ученые, во многих отношениях утренний секс подобен зарядке — он улучшает метаболизм и, по некоторым данным, помогает сжечь около пяти калорий в минуту.

Напомним, ранее ученые выяснили, как секс влияет на способность людей к работе. До этого они рассказали, в какое время суток лучше всего заняться сексом.