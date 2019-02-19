Суперлуние года: когда смотреть и чем опасно уникальное астрономическое явление

Украинцы смогут наблюдать самую большую луну в году.

Во вторник, 19 февраля, появится уникальная возможность увидеть яркое астрономическое явление - суперлуние 2019 года.

Что такое суперлуние

Спутник Земли пройдет на минимальном в текущем году расстоянии от нашей планеты – всего в 356 тысячах километров, сообщает NASA.

При этом, через шесть часов после такого маневра, наступит полнолуние: подобное сочетание и называют суперлунием.

Когда можно увидеть суперлуние в Украине

На территории Украины суперлуние можно будет наблюдать в 17:54. В этот момент Луна будет самой большой и самой яркой.

Специалисты советуют в период суперлуния не выяснять отношения и не проводить важные переговоры. Кроме того, стоит уделить побольше внимания своему настроению, поскольку негативные мысли сейчас сильнее, чем обычно, воздействуют на поступки человека и "программируют" его на дальнейшие неудачи.

/ Фейсбук И.Крячко

Чем опасно суперлуние

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В это время настоятельно рекомендуют следить за здоровьем - в такие периоды имеют склонность обостряться хронические болезни. Стоит воздержаться от новых начинаний - высок риск, что они обернутся крахом. Также отложите все важные дела, поездки, операции.

При этом на суперлуние лучше всего посвятить семье и близким, провести вечер дома. Также период суперлуния отлично подходит для творчества в любых его проявлениях. В этот вечер стоит прислушаться к себе и постараться найти ответы на волнующие вас вопросы.

Крое того, также существуют и приметы на суперлуние. Считается, что если в эту ночь поцеловать возлюбленного, то ваша связь не разорвется. А вот услышать собачий вой в ночь суперлуния - к разлуке.

Напомним, ранее сообщалось, что в январе Землю накрыло кровавое лунное затмение.