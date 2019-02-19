"Махровая русофобия": украинскую игру Metro Exodus раскритиковали в эфире Россия 24

Арт игры Metro Exodus

Шутеру от первого лица Metro Exodus от украинской студии 4A Games посвятили сюжет на пропагандистском канале Россия 24.

В эфире федерального канала было упомянуто, что в игре среди списка достижений есть ачивка Декоммунизация, которая дается игроку за уничтожение статуи Ленина.

Ведущий отметил, что сюжет игры хоть и основан на сценарии российского писателя Дмитрия Глуховского, представляет собой "развесистую клюкву" и "махровую русофобию".

Интерактивный блокбастер в жанре 3D-шутера появился на прилавках всего-то пару дней назад, но уже один из самых продаваемых во всём мире. Сюжет по мотивам романов Дмитрия Глуховского о России после гипотетической ядерной войны, а вот разработчики, что немаловажно, украинские. Видимо, увлеклись собственными майданными реалиями, а ещё поглумились над москвичами, мол, не знают что за пределами столицы посреди разрухи и полчищ мутантов тоже живут люди. Как говорится, развесистая клюква плюс махровая русофобия.

Ведущий заявил, что скандал с игрой Метро: Исход в связи с достижением Декоммунизация "уже вышел за пределы геймерской тусовки".

Читайте такжеПоляки делают игру-хоррор про Чернобыль: опубликован трейлерСтоит отметить, что ни на каких информационных площадках скандалов, связанных с достижением, замечено ранее не было. Также спорным является высказывание о высоких продажах, так как издатель Deep Silver не публиковал отчеты ни об отгруженных копиях, ни о проданных, а цифровые площадки, в том числе Steam (игра была доступна только по предзаказу) и EGS (игра является временным - на год - эксклюзивом) не указывают статистику продаж.

Также ведущий заявил, что "немалая часть российской аудитории, судя по отзывам, разочарована, зато западная в восторге, рекламируя в прессе и соцсетях, поскольку игра в их отношение к России укладывается идеально".

Metro Exodus вышла 15 февраля - это ААА-игра про постапокалиптическую Россию, разрабатываемая украинской компанией 4A Games.

Критики приняли шутер достаточно тепло, игроков, согласно оценкам на метакритике, новая часть франшизы скорее разочаровала: