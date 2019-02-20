Военные хитрости: диетолог назвал топ-5 продуктов, которые улучшают работу мозга и память

Топ-5 продуктов, которые улучшают работу мозга и память / 1zoom.ru

Диетолог ВВС Эми Дилэйни назвала топ-5 продуктов, которые улучшают человеческую память и помогают повысить сосредоточенность.

В первую очередь речь идет о яйцах: они содержат холин – витамин, отвечающий за развитие памяти. Одного желтка в день достаточно, чтобы обеспечить организм суточной нормой этого витамина.

Жирная рыба подарит организму омега-3, которая жизненно необходима для развития мозга. Лосось, скумбрию, тунец или сардины стоит есть хотя бы раз в неделю.

Читайте такжеВеликий пост 2019: что нужно знать – от календаря до менюОвес, крупы и цельнозерновой хлеб обеспечивают мозг углеводами и энергией. Содержащиеся в них витамины группы В, которые питают нервную систему.

Стоит включить в свой рацион и рацион ребенка и фасоль: она богата витаминами и минералами.

И, наконец, в топ входят молочные продукты. В них есть протеины и витамины группы В.

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