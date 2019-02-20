Суперлуние 2019: американец показал фото Луны, сделанное из 50 тысяч ее снимков

20 февраля 2019, 13:01

Разрешение его фото Луны составляет 81 мегапиксель.

  • Луна в сверхвысоком разрешении instagram.com/cosmic_background
  • Луна в сверхвысоком разрешении instagram.com/cosmic_background
  • Луна в сверхвысоком разрешении instagram.com/cosmic_background
  • Луна в сверхвысоком разрешении instagram.com/cosmic_background
  • Луна в сверхвысоком разрешении instagram.com/cosmic_background

Луна 19 февраля 2019 подарила жителям Земли потрясающее зрелище – суперлуние 2019: жители Украины и не только смогли наблюдать спутник нашей планеты на минимальном за этот год расстоянии.

При этом не менее прекрасное зрелище подарил своим подписчикам американский астрофотограф Эндрю Маккарти. Он сделал около 50 тысяч фотографий Луны и собрал из них одну фотографию Суперлуны – в супервысоком разрешении. Исходники и получившееся суперфото он выложил в Instagram и Reddit.

Разрешение его фото Луны составляет 81 мегапиксель – в то время как разрешение снимка в глянцевом журнале состоит из около 20 мегапикселей.

Астролог Влад Росс говорил Главреду, что влияние полнолуния 19 февраля будет чувствоваться еще и 20 числа. По его словам, в это время возможно раскрытие разного рода тайн, обнаружение лжи, предательства, измен. Эксперт предупредил, что 19-20 февраля будет самым худшим временем в месяце для осуществления покупок.

Напомним, в конце января 2018 года жители Земли наблюдали суперлуние, лунное затмение, "голубую Луну", они совпали впервые за 150 лет. Яркие снимки астрономических явлений из ряда городов мира показало агентство Reuters.

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Луна Суперлуние
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