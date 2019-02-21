Ученые рассказали, как откровенность партнеров влияет на качество секса

21 февраля 2019, 05:03

По мнению ученых-сексологов, от того, какие беседы ведут партнеры, прямо зависит, какой у них будет секс.

Иллюстративное фото / bit.ua

Качество сексуальных отношений прямо зависит от того, насколько партнеры откровенны между собой.

Такое сообщение опубликовали западные специализированные СМИ со ссылкой на новые исследования сексологов. По их словам, большинство пар недостаточно говорят о своих интимных отношениях, что оказывает влияние на качество секса. Эмоциональная же честность дает возможность понять каждому из партнеров, в чем нуждается его вторая половина, о чем мечтает и о чем переживает.

Читайте такжеУченые рассказали, почему постоянный секс по утрам - хорошоКроме того, сексологи рекомендуют запускать общение такого плана максимально корректно − чтобы человек смог почувствовать себя в порядке.

"Держите фокус и намерение вашего разговора о том, как вы двое можете повысить качество вашего сексуального опыта вместе. Поговорите о частоте, времени суток, местах и обстоятельствах, которые лучше всего подходят для каждого из вас", − посоветовали специалисты.

Напомним, секс-педагог объяснила, когда начинать сексуальную жизнь. До этого психологи рассказали, чего женщинам не стоит говорить мужчинам после секса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
партнеры секс интим разговоры сексологи
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

05:50
Выборы-2019: эксперт назвал причину высокого рейтинга Зеленского
05:29
Украина провела учения с применением боевой авиации в Азовском море
05:03
Ученые рассказали, как откровенность партнеров влияет на качество секса
04:58
"Завораживающее явление": над Украиной засняли суперлуну, опубликованы фото Фото
04:47
США создают космические войска - BBC
04:32
"Нескромно ох*енно": Тина Кароль удивила сеть полуголым фото
04:05
Курс доллара и евро в Украине покатился по наклонной Видео
03:45
Путин строит новые газопроводы - OilPrice
03:31
Интим-забавы: Какие секс-игрушки сильнее всего популярны у украинцев
03:05
В Украине похвастались суммой выплаченных жителям оккупированного Донбасса пенсий Видео
02:57
"Какая зайка!": экс-участница "Танцев со звездами" завела сеть фото в нижнем белье
02:33
"Залетела?": Леся Никитюк заинтриговала фотографией
02:20
В Симферополе загорелся завод пластмасс: названа возможная причина пожара Фото Видео
01:01
Суперлуние 2019: американец показал фото Луны, сделанное из 50 тысяч ее снимков Фото Видео
00:47
Какой праздник 21 февраля: как привлечь богатство на год и что нельзя делать Видео
00:39
Покупка Турцией С-400 приведет к необратимым последствиям в связях с США – Голос Америки
00:26
В Украине появилась новая профессия
00:20
Стали известны важные подробности масштабного пожара на заводе в Крыму Фото Видео
00:09
Луценко рассказал, когда дело о расстрелах Небесной Сотни уйдет в суд Видео
20 февраля, среда
23:53
"Пейзажи, модели, обнаженка": В сети показали красивейшие черно-белые эротические фото Фото
23:29
Порошенко допустил возможность техногенной катастрофы в Донбассе
23:01
Украина анонсировала производство собственной РСЗО
22:29
В РФ прокомментировали реакцию НАТО на угрозы Путина
21:56
Путин предупредил россиян о возможном отключении интернета
21:30
Российские журналисты достали-таки Порошенко и взяли у него интервью
21:11
"Секс хлестал через край": в Сеть выложили серию эротических фото позднего СССР Фото
20:49
"Баба уже помешалась": В эфире росТВ показали танцующую и поющую матку - опубликовано видео Видео
20:48
Венесуэла закрыла морскую и воздушную границы
20:25
Военный эксперт спрогнозировал последствия возможного нападения России на Украину
20:13
Ученые рассказали, как сексуальная ориентация связана с риском для организма
19:44
Завяли помидоры: Леди Гага отменила свою помолвку
19:25
"Я заскучал": Пилот-шалун нарисовал в воздухе пенисы
19:12
Порошенко выступил на Генассамблее ООН перед полупустым залом
18:57
Украинскую игру Metro: Exodus взломали через пять дней после выхода
18:15
В Киеве пенсионер три года живет на дереве
18:03
НАТО жестко ответило на угрозу Путина взять на прицел США
17:15
ГПУ открыла дело о госизмене против экс-министров обороны страны
16:59
Россию больше не интересует Северная Корея – East Asia Forum
16:56
Власти решили "осчастливить" киевлян новыми тарифами на свет и тепло Видео
16:49
Гость Путина рухнул на пол перед началом его выступления
16:44
Привел к успеху: Аваков назначил рядового копа на генеральскую должность - опубликовано фото
16:20
Порошенко наградил своего советника-спичрайтера Крестом Мазепы
16:09
"Путину нужна ваша страна": экс-президент Польши предрек Украине печальное будущее
15:44
"А ребенок с кем?": Светлану Лободу застукали на отдыхе с неизвестным мужчиной Видео
15:35
Макаревич диагностировал идиотизм у большинства населения Земли
15:29
"Прикрывает живот": Надя Дорофеева спровоцировала слухи о беременности
15:21
Эксперт оценил ущерб ВСУ от взрывов на складах боеприпасов
15:16
В The Macallan Dinner титулованный шеф-повар из Испании представит в Киеве баскскую кухню новости компании
15:09
Политтехнолог рассказал о ботоферме администрации Порошенко
14:59
Спустя 5 лет после революции на Майдане, у украинцев может лопнуть терпение – Newsweek Polska
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться