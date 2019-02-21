Ученые рассказали, как откровенность партнеров влияет на качество секса

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Качество сексуальных отношений прямо зависит от того, насколько партнеры откровенны между собой.

Такое сообщение опубликовали западные специализированные СМИ со ссылкой на новые исследования сексологов. По их словам, большинство пар недостаточно говорят о своих интимных отношениях, что оказывает влияние на качество секса. Эмоциональная же честность дает возможность понять каждому из партнеров, в чем нуждается его вторая половина, о чем мечтает и о чем переживает.

Читайте такжеУченые рассказали, почему постоянный секс по утрам - хорошоКроме того, сексологи рекомендуют запускать общение такого плана максимально корректно − чтобы человек смог почувствовать себя в порядке.

"Держите фокус и намерение вашего разговора о том, как вы двое можете повысить качество вашего сексуального опыта вместе. Поговорите о частоте, времени суток, местах и обстоятельствах, которые лучше всего подходят для каждого из вас", − посоветовали специалисты.

Напомним, секс-педагог объяснила, когда начинать сексуальную жизнь. До этого психологи рассказали, чего женщинам не стоит говорить мужчинам после секса.