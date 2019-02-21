Нибиру приближается: астролог рассказал, чего ждать в "день конца света"

21 февраля 2019, 06:19

По словам Влада Росса, крестовой ситуации на небе в этот день нет.

Нибиру приближается

На днях ученые предположили, что столкновение планеты смерти Нибиру и Земли произойдет 23 февраля, в результате чего наступит апокалипсис, а человечество ждет гибель В частности, такое мнение высказали уфологи из Международной федерации по изучению паранормальных явлений и уфологии, расшифровав манускрипт из гробницы в пирамиде Хеопса.

Чего ждать в этот день, рассказал астролог Влад Росс сайту UAportal.

"Крестовой ситуации на небе в этот день нет. Единственный негатив - Луна делает жесткий аспект к Урану. Поэтому возможны непредвиденные ситуации, связанные с электричеством - короткое замыкание, пожар, взрыв и прочее. Может пострадать какая-то электростанция. В этот день следует быть осторожными на дорогах, поскольку повышается опасность ДТП", - говорит Росс.

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Астролог отмечает, что столкновения Нибиру и Земли в этот день вряд ли стоит ждать, однако есть вероятность, что произойдет авиакатастрофа, или упадет метеорит. 

"Но дело в том, что подобная ситуация складывается постоянно, раз в месяц. На конец света это не тянет", - отмечает Росс.

Ранее в небе над США заметили необычное атмосферное явление, которое, как предположили авторы фотографии, может свидетельствовать о том, что планета смерти Нибиру приближается.

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Земля Апокалипсис Влад Росс Нибиру
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