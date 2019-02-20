Украинскую игру Metro: Exodus взломали через пять дней после выхода

Метро: Исход

Защиту игры Метро: Исход от украинской студии 4A Games взломали всего спустя пять дней после релиза.

Пираты сумели обойти защиту Denuvo, вшитую в версию шутера для персональных компьютеров.

За взлом и создание т.н. "таблетки" или "кряка" ответственна пиратская группировка CPY, которая обошла защиту в версии игры для Steam.

Вероятно, уже в ближайшее время незаконная взломанная версия появится доступной для скачивания на пиратских торрент-трекерах.

Игра была защищена Denuvo 5.5. Последней взломанной игрой с этой версией Denuvo была Resident Evil 2, которая была взломана спустя 6 дней со момента выхода.

Напомним, ранее игру Metro Exodus раскритиковали в эфире пропагандистского канала Россия 24 за "махровую русофобию" и "искаженные майданные реалии".

Metro Exodus вышла 15 февраля - это ААА-игра про постапокалиптическую Россию, разрабатываемая украинской компанией 4A Games.

Критики приняли шутер достаточно тепло, игроков, согласно оценкам на метакритике, новая часть франшизы скорее разочаровала. Основной претензией, высказываемой игроками, была временная эксклюзивность игры для магазина Epic Game Store.

Сейчас игру в версии для ПК купить можно только в EGS, через год она станет доступна и в Steam.

Metro Exodus является шутером от первого лица с элементами survival horror и стелс-экшен. Действия проходят на постапокалиптических пустошах территории Российской Федерации и в небольших частях Казахстана, где игрок должен справляться с новыми опасностями мира и участвовать в борьбе против мутировавших существ, а также враждебно настроенных людей. Игрок владеет арсеналом огнестрельного и прочего оружия, которое может быть улучшено. В игре представлена смесь линейных уровней и открытых локаций, доступных для исследования игроком. Также присутствует динамическая система погоды, цикл дня и ночи и смена сезонов времён года по мере продвижения истории.