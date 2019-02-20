Ученые рассказали, как сексуальная ориентация связана с риском для организма

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Лесбиянки, геи и бисексуалы употребляют гораздо большее количество психоактивных/наркотических веществ и склонны к активному половому поведению.

Об этом свидетельствуют исследования, проведенные сотрудниками Высшей школы общественного здравоохранения (CUNY) в Нью-Йорке, США. Выяснилось, что у людей с нетрадиционной ориентацией более высокие шансы увлечься рискованным поведением.

После одновременной корректировки всех трех компонентов ориентации только немоносексуальное влечение и поведение (влечение к мужчинам и женщинам и секс с ними) продолжали давать повышенные шансы рискованного поведения. Немоносексуальное влечение и поведение с течением времени оставались связанными с рискованным сексуальным поведением и употреблением наркотических веществ.

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