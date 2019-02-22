Ученые рассказали, сколько можно безвредно для здоровья заниматься сексом

Пара в постели / Утро

Гиперсексуальность по силе влияния, оказываемого на здоровье, сравнима с некоторыми серьезными болезнями.

К такому выводу пришла группа американских ученых после длительных, десятилетних, исследований. Всех добровольцев разделили на три возрастные группы − от 18 до 29 лет, от 30 до 39 лет, от 40 до 49 лет. Для людей из первой группы, по мнению ученых, количество половых актов, безопасное для здоровья, составляет 112 раз в год. Более частые занятия сексом нарушают гормональный фон организма.

У волонтеров из второй группы норма − 86 половых актов в год, у третьей — 69 актов. Правда, ученые утверждают, что количество занятий сексом может варьироваться из-за индивидуальных особенностей людей.

Напомним, ранее ученые рассказали, как секс влияет на женское здоровье и ум. Ранее исследователи поведали, как максимально продлить секс.