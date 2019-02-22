Впервые в истории две женщины выйдут в открытый космос

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Первый в истории выход в открытый космос сразу двух женщин состоится с борта МКС в 2019 году, в нем будут участвовать американки Энн МакКлейн и Кристина Кук.

"Это мое понимание на данный момент, что мы (с МакКлейн) назначены на выход в открытый космос", — цитирует Кристину Кук РИА-Новости.

Ранее в открытый космос выходили только по одной женщине. Первой в 1984 году это сделала советский космонавт Светлана Савицкая.

Напомним, впервые в истории человечества на Луне удалось успешно прорастить растение. Им стал росток хлопка, который посадила китайская экспедиция, отправившаяся на обратную сторону Луны в начале января.