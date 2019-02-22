Зачем и сколько есть киви: в чем польза и вред этого фрукта

В чем польза и вред киви / 1zoom.ru

Киви – отличный продукт и для мужчин, и для женщин.

Он способен остановить ряд смертельных заболеваний – от атеросклероза и сердечной недостаточности до рака, а также помогает в профилактике болезней Альцгеймера и Паркинсона. Всего один фрукт в день покрывает суточную норму витамина С.

Есть у него немало и других достоинств.

Киви: калорийность

Читайте такжеФитнес-тренер поделилась секретами идеальной диетыЭнергетическая ценность 1 среднего киви – 48 ккал.

Норма киви в день

В среднем, принято есть порядка 2-3 ягод киви в день. Употреблять киви лучше после обеда.

Киви: польза для мужчин, женщин и детей

Киви полезно:

для костей благодаря входящей в состав меди (особенно важно это для детей);

для сердца – благодаря калию в мякоти и омега-3 жирным кислотам в семенах;

для зрения – входят витамины А и С;

для сна – благодаря антиоксидантам и серотонину (нужно есть в течение четырех недель по 2 киви за час до сна);

для кожи, волос и ногтей: 1 киви обеспечивает нормой витаминов А, Е и С, кальция, также в его состав входят фосфор и железо;

для нервов – из-за антиоксидантов;

для легких – 1 фрукт в день спасет от астмы, отдышки и хрипов;

для кишечника – благодаря клетчатке;

для почек – из-за калия;

для половой системы – аминокислоты помогают в профилактике и лечении импотенции;

для иммунитета – благодаря витамину С, которого в нем больше, чем в других цитрусовых, и антиоксидантам.

Киви: польза для беременных

Киви содержит пиридоксин. В одном фрукте 4% от суточной нормы этого витамина, который необходим беременным женщинам, кормящим мамам, а также детям и пожилым людям.

Также содержит витамин В6 и фолиевую кислоту.

Польза киви с кожурой

Читайте такжеКлубника: польза и вред для здоровья и как правильно выбратьШкурка киви содержит даже больше антиоксидантов, чем мякоть. Обладает антисептическими свойствами, помогает при дисбактериозе (кожура киви уничтожает такие микробы в организме как стафилококк и кишечная палочка) и препятствует распространению вредных бактерий в желудке. Также может похвастаться противораковым, противовоспалительным и антиаллергенным свойствами.

Внимание: прежде чем есть киви с кожурой, фрукт необходимо тщательно промыть.

Киви: вред

Киви – сильный аллерген. Причем аллергию может вызвать даже вдыхание его аромата. Так что детям до 5-6 лет киви не рекомендуется.

Также киви противопоказан:

людям с язвой желудка;

больным гастритом с повышенной кислотностью желудочного сока,

при заболеваниях почек.

Также киви противопоказан при пищевых отравлениях, так как он обладает слабительным эффектом.