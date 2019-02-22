Зачем и сколько есть киви: в чем польза и вред этого фрукта

Всего один фрукт в день покрывает суточную норму витамина С.
Киви – отличный продукт и для мужчин, и для женщин.
Он способен остановить ряд смертельных заболеваний – от атеросклероза и сердечной недостаточности до рака, а также помогает в профилактике болезней Альцгеймера и Паркинсона. Всего один фрукт в день покрывает суточную норму витамина С.
Есть у него немало и других достоинств.
Киви: калорийность
Читайте такжеФитнес-тренер поделилась секретами идеальной диетыЭнергетическая ценность 1 среднего киви – 48 ккал.
Норма киви в день
В среднем, принято есть порядка 2-3 ягод киви в день. Употреблять киви лучше после обеда.
Киви: польза для мужчин, женщин и детей
Киви полезно:
- для костей благодаря входящей в состав меди (особенно важно это для детей);
- для сердца – благодаря калию в мякоти и омега-3 жирным кислотам в семенах;
- для зрения – входят витамины А и С;
- для сна – благодаря антиоксидантам и серотонину (нужно есть в течение четырех недель по 2 киви за час до сна);
- для кожи, волос и ногтей: 1 киви обеспечивает нормой витаминов А, Е и С, кальция, также в его состав входят фосфор и железо;
- для нервов – из-за антиоксидантов;
- для легких – 1 фрукт в день спасет от астмы, отдышки и хрипов;
- для кишечника – благодаря клетчатке;
- для почек – из-за калия;
- для половой системы – аминокислоты помогают в профилактике и лечении импотенции;
- для иммунитета – благодаря витамину С, которого в нем больше, чем в других цитрусовых, и антиоксидантам.
Киви: польза для беременных
Киви содержит пиридоксин. В одном фрукте 4% от суточной нормы этого витамина, который необходим беременным женщинам, кормящим мамам, а также детям и пожилым людям.
Также содержит витамин В6 и фолиевую кислоту.
Польза киви с кожурой
Читайте такжеКлубника: польза и вред для здоровья и как правильно выбратьШкурка киви содержит даже больше антиоксидантов, чем мякоть. Обладает антисептическими свойствами, помогает при дисбактериозе (кожура киви уничтожает такие микробы в организме как стафилококк и кишечная палочка) и препятствует распространению вредных бактерий в желудке. Также может похвастаться противораковым, противовоспалительным и антиаллергенным свойствами.
Внимание: прежде чем есть киви с кожурой, фрукт необходимо тщательно промыть.
Киви: вред
Киви – сильный аллерген. Причем аллергию может вызвать даже вдыхание его аромата. Так что детям до 5-6 лет киви не рекомендуется.
Также киви противопоказан:
- людям с язвой желудка;
- больным гастритом с повышенной кислотностью желудочного сока,
- при заболеваниях почек.
Также киви противопоказан при пищевых отравлениях, так как он обладает слабительным эффектом.