От истерики до страшной мести: названы ужасные ревнивцы среди знаков Зодиака

23 февраля 2019, 06:15

Некоторые знаки Зодиака склонны устраивать сцены ревности.

Знаки Зодиака
Названы ревнивцы среди знаков Зодиака / Whats-Your-Sign

Ревность способна не только сжечь человека изнутри, но и стать причиной разрыва отношений.

По словам астрологов, Овнам не нужен даже мало-мальски подходящий повод, чтобы устроить сцену. Даже самый незначительный намек на подозрения приведут к скандалу. При этом в припадке ревности они способны перестать себя контролировать, кричать, рыдать, биться в истерике и даже затеять драку.

Астрологи советуют для успокоения ревнивца постараться спокойным тоном объяснить, что его обвинения беспочвенны. Отойдя от припадка Овны искренне извиняются, говорят слова любви и комплименты и дарят подарки своей второй половинке.

В то же время Скорпионы страдают подозрительностью. Они сомневаются даже в своих друзьях и близких. При этом астрологи уточняют, что зачастую их подозрения не так беспочвенны, Представители этого знака Зодиака обладают невероятной интуицией, что позволяет им читать людей, как открытые книги, но сами остаются при этом таинственными и загадочными. При этом в случае измены они не станут громко выяснять отношения, а будут вынашивать план страшной мести и обязательно воплотят его в жизнь.

И наконец Раки могут найти повод для ревности даже в сущей мелочи. По словам астрологов, представители этого знака Зодиака не будут затевать громкий скандал, они затаят страшную обиду в душе. Они также способны тщательно следить за своей второй половинкой: отслеживать любые передвижения, контролировать активность в соцсетях, даже могут установить реальную слежку. Им предпочтительнее узнать горькую правду, чем мучаться в подозрениях.

Напомним, ранее астрологи назвали самые порочные знаки Зодиака.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
астролог рак ревность знаки зодиака астрологический прогноз Овен Скорпион
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

07:25
В украинских Карпатах произошла трагедия
07:11
Почему сотрудничество Германии с Россией не является предательством Украины мнение
06:45
"Политический труп": астролог рассказал о перспективах Ющенко в украинской политике
06:15
От истерики до страшной мести: названы ужасные ревнивцы среди знаков Зодиака Видео
06:00
"Крах ЕС": эксперт объяснил, почему Украина опоздала на "праздник жизни"
05:44
"Это плохо для Украины": эксперт объяснил, зачем Путин заглатывает Беларусь Видео
05:20
"Настоящие угрозы": эксперт объяснил, без чего России грозит крах
05:06
Ученые показали фото Нибиру – предвестницы "кровавой бани" на Земле Видео
04:43
Кайли Дженнер раскрыла правду о пластических операциях
03:00
"Глупые иллюзии": журналист оценил вероятность переговоров по Донбассу в рамках Будапештского меморандума Видео
02:49
Звезда "Папиных дочек" покорила сеть фигурой в купальнике
01:29
"Скучно не будет": журналист спрогнозировал итоги победы Зеленского на выборах Видео
00:57
В России небоскреб гендиректора Роскосмоса в виде ракеты сравнили с фаллосом
00:38
"Кошмар, что происходит": Прилепин пожаловался на большие потери в рядах боевиков Видео
00:15
"Дуже гарно": Лобода заговорила на украинском на росТВ Видео
22 февраля, пятница
23:48
Вокалистка Kazka ответила трогательной песней на критику хейтеров
23:23
Аваков назвал команду Порошенко лидером нарушений в избирательной кампании Видео
22:57
Польша заподозрила Еврокомиссию в лоббировании интересов Кремля из-за строительства канала
22:33
В России решили запретить пауков в домах для их же защиты Видео
22:25
Киев требует от Венгрии не называть украинские законы полуфашистскими
22:15
"Похоронить своими руками": Лукашенко резко прокомментировал вопрос объединения с РФ Видео
21:41
Госпитализация Пугачевой: у певицы рассказали правду об операции
21:28
По карте киевлянина льготники продолжат ездить бесплатно и без ограничений - КГГА
21:13
В Госкино получили рекордные 11,6 млн грн от производителя фильма Зеленского Я, ты, он, она
20:44
В России поддержали дуэт Anna Maria после скандального заявления о Крыме
20:37
"Зима, изыди" и снежный Армагеддон: сеть заполонили фото и видео первого за 57 лет снега в Лос-Анджелесе Фото Видео
20:02
В квартиру спящей подруги Гандзюк ночью проникли неизвестные Видео
19:53
"Это Россия против Украины": The Guardian дало оценку будущему матчу Динамо-Челси Видео
19:27
Кличко оговорился в телеэфире, повысив смертность в больницах Видео
19:11
Секретная диета Кейт Миддлтон: как матери троих детей удается сохранить такую потрясающую фигуру Видео
19:02
"Политическая катастрофа": Расторгуев обвинил Украину в искажении истории
18:36
Вятрович пообещал избавить украинцев от "имперского наследия" специальным законом Видео
18:25
"Их устраивает аннексия Крыма": в Украине требуют исключить из нацотбора дуэт Anna Maria
18:14
Внесенный на рассмотрение Рады законопроект о выборах легализует слежку за кандидатами – эксперт
18:06
Из-за киевских патрульных парень замерз насмерть Видео
17:44
У Януковича подали апелляцию Видео
17:26
Вокруг Эмили Ратаковски разгорелся скандал: модель назвала Украину Россией
17:09
Экс-постпред Порошенко в Крыму предупредил о возможной новой агрессии РФ Керченском проливе Видео
17:00
ЕС продлит санкции против Януковича – СМИ
16:50
"Какие реформы, бл*дь?!!": в сети возмутились из-за роста прибыли киевской Roshen в 4 раза Видео
16:38
"Все равно умрете!": вскрылись шокирующие подробности смерти звезды "Глухаря"
15:34
Эксперт сказал, на каких основаниях в Украину должны вернуться Крым и часть Донбасса Видео
15:30
Амосову обвинили в новой попытке штурма медуниверситета имени Богомольца Видео
15:25
Журналист объяснил, как отказ от 8 Марта мешает Украине стать богатой страной Видео
15:06
Развал России будет катастрофой для Украины — историк
15:04
В Австрии "отрезали" часть территории Украины
15:03
Без Украины не обошлось: Захарова раскрыла тайный план США по войне в Венесуэле Видео
14:33
"Голая, следы насилия": в Киеве у метро нашли мертвой женщину Фото Видео
14:31
"Власти о своих моряках забыли": эксперт объяснил, в чем просчиталась Украина в конфликте на Азове Видео
14:28
Посольство США: коррупция препятствует украинцам достичь успеха
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться