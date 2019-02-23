От истерики до страшной мести: названы ужасные ревнивцы среди знаков Зодиака

Названы ревнивцы среди знаков Зодиака / Whats-Your-Sign

Ревность способна не только сжечь человека изнутри, но и стать причиной разрыва отношений.

По словам астрологов, Овнам не нужен даже мало-мальски подходящий повод, чтобы устроить сцену. Даже самый незначительный намек на подозрения приведут к скандалу. При этом в припадке ревности они способны перестать себя контролировать, кричать, рыдать, биться в истерике и даже затеять драку.

Астрологи советуют для успокоения ревнивца постараться спокойным тоном объяснить, что его обвинения беспочвенны. Отойдя от припадка Овны искренне извиняются, говорят слова любви и комплименты и дарят подарки своей второй половинке.

В то же время Скорпионы страдают подозрительностью. Они сомневаются даже в своих друзьях и близких. При этом астрологи уточняют, что зачастую их подозрения не так беспочвенны, Представители этого знака Зодиака обладают невероятной интуицией, что позволяет им читать людей, как открытые книги, но сами остаются при этом таинственными и загадочными. При этом в случае измены они не станут громко выяснять отношения, а будут вынашивать план страшной мести и обязательно воплотят его в жизнь.

И наконец Раки могут найти повод для ревности даже в сущей мелочи. По словам астрологов, представители этого знака Зодиака не будут затевать громкий скандал, они затаят страшную обиду в душе. Они также способны тщательно следить за своей второй половинкой: отслеживать любые передвижения, контролировать активность в соцсетях, даже могут установить реальную слежку. Им предпочтительнее узнать горькую правду, чем мучаться в подозрениях.

Напомним, ранее астрологи назвали самые порочные знаки Зодиака.