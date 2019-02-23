Ученые показали фото Нибиру – предвестницы "кровавой бани" на Земле

23 февраля 2019, 05:06

Конспирологи, изучив древние манускрипты шумеров, пришли к выводу, что ранее Земля и Луна были спутниками Нибиру.

Нибиру заслонила Луну
Нибиру заслонила Луну / Соцсети

Уфологи настаивают, что 23 февраля Землю ждет кровавая баня из-за приближения Нибиру.

В качестве доказательства они приводят уникальное фото Планеты Х, на котором та заслоняет Луну. Данный снимок свидетельствует, что Нибиру приблизилась к Земле на жизненно опасное расстояние, отмечают ученые.

В связи с этим они прогнозируют катастрофические изменения в магнитном поле нашей планеты, массовые извержения вулканов (21 февраля на Сицилии уже проснулся знаменитый вулкан Этна) и разреживание атмосферы, из-за чего большая часть кислорода просто сгорит.

К слову, конспирологи, изучив древние манускрипты шумеров, пришли к выводу, что ранее Земля и Луна были спутниками Нибиру. По этой теории, Планета Х, приблизившись к Земле по своей цикличной траектории, снова притянет к себе младшие планеты, нарушив их гравитационные поля. По этому сценарию Землю, увы, также ожидает конец света.

Читайте также"Нибиру ждут": появилось видео, как над Россией взошло три СолнцаРанее астролог Влад Росс заявил, что "крестовой ситуации на небе 23 февраля нет".

"Единственный негатив – Луна делает жесткий аспект к Урану. Поэтому возможны непредвиденные ситуации, связанные с электричеством: короткое замыкание, пожар, взрыв и прочее. Может пострадать какая-то электростанция. В этот день следует быть осторожными на дорогах, поскольку повышается опасность ДТП", – предупредил Росс.

Астролог отмечает, что столкновения Нибиру и Земли в этот день вряд ли стоит ждать, однако есть вероятность, что произойдет авиакатастрофа, или упадет метеорит. 

При этом в небе над США заметили необычное атмосферное явление, которое, как предположили авторы фотографии, может свидетельствовать о том, что планета смерти Нибиру приближается.

А уфолог Джон Браун уже предупреждал, что он получил новый сигнал из космоса. И, согласно посланию, речь может идти о столкновении, но в другом измерении. То есть 14 февраля – "не окончательная дата для конца света", и Нибиру может врезаться в Землю в другой день.

Напомним, по результатам исследований ученых, конец света может наступить уже в 2019 году. При этом часть исследователей считает, что уничтожение Голубой планеты случится в результате столкновения с космическим телом Апофис, которое систематически пролетает рядом с нашей планетой. В 2036 году расстояние между ними сократится, что спровоцирует гибель Земли.

Как сообщалось, в Святом писании есть прямые пророчества о конце света, который может произойти уже очень скоро. Возможной причиной конца света станет Третья мировая война, говорит библейский эксперт из США Пол Макгуайр.

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конец света Апокалипсис Нибиру Х-Нибиру
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