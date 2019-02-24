Земля превратится в ад: ученые раскрыли жуткую правду о Нибиру

Раскрыта жуткая правда о Нибиру / David Reneke

От загадочного объекта Нибиру исходит реальная опасность, угрожающая Земле. Многие исследователи небезосновательно убеждены в том, что "планета смерти" имеет цикличную траекторию странствования, проходящую прямо через Солнечную систему.

При этом недавно стал известен жуткий сценарий возможной гибели нашей планеты в результате того, что Земля рискует полностью лишится озонового слоя после столкновения Нибиру с Солнцем.

Отметим, что нередко Планету-X представляют объектом с температурой поверхности в тысячу градусов по Цельсию, размеры которого почти соответствуют величине Юпитера. При этом новые факты указывают на то, что раскалённые газы может притянуть к Солнцу за счёт её гравитационного воздействия, а новые запасы топлива, которые будут сразу же уничтожены из-за колоссальных температур ядерного синтеза в светиле, станут причиной сильнейшей вспышки.

Кроме того, специалисты не исключают, что озоновый слой, защищающий землян от ультрафиолетовой радиации, может не выдержать такого удара, после чего Земля превратится в ад, не пригодный для жизни.

Напомним, ранее ученые рассказали, когда ждать конца света.