Гороскоп на неделю: астролог назвал знаки Зодиака, которых ждут открытия и новые возможности

25 февраля 2019, 05:48

Настает время планов, действия, инициативы и дерзаний, утверждает астролог Влад Росс.

Знаки Зодиака_астрология
Влад Росс лад новый астрологический прогноз / rabstol.net

Известный астролог Влад Росс составил гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта. По его словам, этот период можно с полной уверенностью назвать благословенными днями, ведь как раз сейчас открываются огромные возможности: всё, что будет затеяно, получит шанс на успешное развитие.

Астролог отметил, что неделя будет ознаменована сочетанием двух мужских огненных небесных тел – Солнца и Марса. Между ними сложится благословенный секстиль. Это аспект предложений и новых возможностей, несмотря на то, что Луна будет убывать.

Влад Росс уверяет, что лозунгом недели станет: время реализации, время планов, действия, инициативы и дерзаний, пишет uaportal.com.

Он утверждает, что благоприятной неделя будет для зодиакального знака Тельца за счет хорошего аспекта от Солнца к Марсу, который находится в этом знаке. Поэтому очень удачными будут начинания, особенно финансовые. Поставленные цели могут быть достигнуты, а их труды могут быть оплачены.

В то же время у Дев очень позитивная неделя, особенно в том, что касается новых друзей, новых организаций, новых бизнес-предложений. Благоприятен переход на новую работу.

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При этом для Козерогов тоже довольно-таки благоприятная неделя, особенно для дальних поездок и путешествий, связей, контактов, посещения родственников, решения важных юридических дел.

Астролог прогнозирует, что не очень хорошей неделя будет для Весов. На них может навалиться сонливость, им потребуется больше сна. Могут возникать неприятные ситуации, связанные со здоровьем, особенно касающиеся лекарств. Они могут что-то не то принять. Поэтому в этом смысле рекомендую им быть сдержанными.

По его словам, у зодиакального знака Рака тоже могут быть напряженные ситуации, особенно во взаимодействии с деловыми и финансовыми партнерами. Их могут на этой неделе "кидать". Нужно быть очень осторожными в заключении важных сделок.

И наконец Овнам на этой неделе грозит расточительность, что может привести к дисбалансу в финансах. Поэтому кому-кому, а им на этой неделе лучше отказаться от больших приобретений. Кроме того, повышается опасность порчи их имущества. Например, кто-то поцарапает машину, создаст для Овнов аварийную ситуацию или что-то еще. Поэтому им следует быть особенно осторожными на дороге, добавил Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Павел Глоба рассказал, кого ждет удача в 2019 году.

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