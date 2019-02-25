Нибиру устроит апокалипсис: ученые предупредили – Земля в смертельной ловушке

Ученые рассказали о смертельной ловушке Нибиру / Daily Express

Земле грозит новый ледниковый период, который может спровоцировать гибель нескольких миллиардов людей.

При этом причиной может стать стремительное снижение температуры, которое спровоцирует стремительно приближающаяся к Земле планета Нибиру.

По свежим данным, Планета X приблизится к Земле уже к 8 марта. Нибиру подлетит к Марсу, встанет на его орбиту и начнёт притягивать к себе Землю, отдаляя её от согревающего Солнца и разрушая магнитные полюса, которые удерживают земную атмосферу.

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Конспирологи публикуют зловещие сценарии, согласно которым Земле угрожает стремительная потеря тепла, что в конечном итоге спровоцирует вымерзание нашей планеты, ведь температура откатится к немыслимой отметке в -273º С.

"Меньше двух недель остаётся до нового ледникового периода. Мировое правительство в лице лидеров ведущих стран знает о потенциальной угрозе и уже готовит свои бункеры для спасения. Однако это оттянет неизбежное всего на несколько дней. В конечном итоге земная кора промёрзнет на десятки километров и самые глубокие убежища не спасут элиту. Уже 8 марта Нибиру устроит на Земле климатический апокалипсис", - предупреждают конспирологи.

Напомним, ранее ученые рассказали, когда ждать конца света.