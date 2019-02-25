"Целибатное время": о каких опасностях предупреждает гороскоп на конец февраля 2019

25 февраля 2019, 12:34

Все знаки Зодиака ждет не самый благоприятный период как в личной, так и в деловой сферах.

гороскоп
Гороскоп сулит не самый благоприятный период как в личной, так и в деловой сферах

Утром 25 февраля Меркурий перешел в знак Рыбы, где он наиболее ослаблен. А Венера накануне оказалась в Козероге, пишет Telegram-канал Сухарева башня.

"Козерог хорошее место для Венеры: например, эта позиция создает хорошие условия для зарабатывания денег. Однако сейчас в Козероге находится южный лунный узел – Кету, с которым "богиня любви" соединится уже 26 февраля. Его присутствие заставит "работать" Венеру нестандартно. Достаточно сказать, что эта комбинация считается лучшим периодом для отречения от мира, пострижения в монахи, принятия обета бедности и безбрачия и медицинской процедуры стерилизации", – пишут астрологи.

Читайте такжеВосточный гороскоп 2019 по дате и году рождения: кого ждут деньги, а кого – любовьСчитается, что любые попытки завести роман в это целибатное время обернутся неудачей. Это касается и иных гедонистических мероприятий: любая безмятежная вечеринка может пойти по плохому сценарию и обернуться "мальчишником в Вегасе", предупреждает Сухарева башня: "Поэтому лучше устройте себе пост, по крайне мере на неделю, пока Кету и Венера не отдаляться друг от друга на более почтительное расстояние".

Также возможны сюрпризы в работе транспортной системы.

Что касается Меркурия, то в Рыбах, знаке своего падения, он наиболее ослаблен. То есть все сферы, которые курирует эта планета, будут давать сбой. Положение усугубится тем, что 5 марта Меркурий отправится в ретроградное движение – до 15 марта.

"В общем, это период будет не самым благоприятным для совершения деловых сделок, дипломатических контактов, политических переговоров, судебных тяжб и т.д. В целом это будет время больших сомнений и плохих решений.

Поэтому отложите все самое судьбоносное до 28 марта, когда Меркурий прекратит, уже будучи в Водолее, ретроградное движение.

Правда, 11 апреля Меркурий снова перейдет в Рыбы и пробудит там аж до 3 мая. Будем надеяться, что в крупные игроки от мировой политики и экономики не наломают дров в этот нелегкий период", – резюмирует Сухарева башня.

Ранее астролог предупредил о трех опасных днях в конце февраля. Влад Росс советует быть внимательными при принятии финансовых решений.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
гороскоп астрология
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

13:01
Лауреат премии "Оскар" Рами Малек: история успеха американца с египетскими корнями
12:57
Мокрый снег и теплая одежда: погода в Украине резко ухудшится Видео
12:57
В Борисполе атаковали магазин Рошен
12:45
Порошенко относится к украинцам, как к скоту на базаре мнение
12:40
Российский шпион с украинскими корнями стал главным антигероем в США – The New York Times
12:34
"Целибатное время": о каких опасностях предупреждает гороскоп на конец февраля 2019 Видео
12:14
Польша напомнила Украине о Волынской резне
12:03
Перед выборами Порошенко пообещал пенсионерам по 2400 гривен
11:38
Завоевавший "Оскар" Рами Малек упал со сцены с наградой Видео
11:33
Как Порошенко строит в Украине путинскую модель управления страной мнение
11:32
Чат с экономистом Владимиром Лановым
11:20
Песня Siren Song победительницы нацотбора на Евровидение Maruv: текст и перевод Видео
11:00
СБУ задержала экс-главу Генштаба времен Януковича - СМИ
10:59
"Сладкая жизнь закончилась": Лукашенко должен сделать выбор между Западом и Россией
10:38
В Москве с инфарктом срочно госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина
10:35
На крупнейшей АЭС в Украине произошло ЧП
10:22
Доллар передумал дешеветь: чего ждать от курса на этой неделе Видео
10:17
"Оскар-2019": Леди Гага и Брэдли Купер поразили чувственным выступлением Видео
10:07
Ситуация в Венесуэле вышла на стадию мягкого государственного переворота мнение
09:52
"Теперь я видел все!": Настя Каменских выложила голое фото в постели
09:50
Вашингтон ответил на угрозу Путина взять США на прицел
09:28
Надя Дорофеева лишилась ребенка: певица и ее муж жестко отреагировали на слухи
09:25
-17 градусов: украинцев на днях ждут морозы Видео
09:11
В Мариуполе разнесли палатку Порошенко Видео
09:07
Queen открыли "Оскар-2019" впечатляющим выступлением Видео
08:53
"Оскар-2019" победители: список лауреатов премии Видео
08:36
Кравчук пожаловался на свою пенсию в размере 12 минимальных пенсий
08:26
Почему Путин отдаст Курилы мнение
07:53
Аваков прокомментировал слухи о предстоящей "войне" с Порошенко
07:40
Нибиру устроит апокалипсис: ученые предупредили – Земля в смертельной ловушке Видео
07:31
Эсминец США подошел к Одессе
07:14
Віталій Портников: До Росії приїду після того, як побачу її президента на колінах перед пам’ятником Небесної Сотні
06:55
Битва за админресурс: как Порошенко отчаянно пытается подмять под себя МВД мнение
06:34
Астролог предупредил о трех опасных днях в конце февраля
06:10
В ЕС перечислили успехи и неудачи Украины после 2014 года
05:48
Гороскоп на неделю: астролог назвал знаки Зодиака, которых ждут открытия и новые возможности Видео
05:15
Все, что нужно знать о празднике Иверской иконы Божией Матери – от молитв до поздравлений Фото
04:31
В РФ прокомментировали планы Киева деколонизировать Украину
03:18
Телеведущий скончался во время гей-оргии с наркотиками
02:07
Восстановление империи: журналист оценил угрозу поглощения Беларуси Россией Видео
01:39
"Все ради мамы": Модель из Азербайджана решилась за миллионы продать свою девственность
01:16
Украина будет снабжать продуктами Объединенные Арабские Эмираты
00:50
"Призывы о помощи оправданы": эксперт пояснил причины обращений Украины к Западу
00:27
"Стыд и срам": Кравчук пожаловался на отсутствие президентской пенсии
00:01
БДСМ-оргии и откровенные позы: что публикует в Instagram эпатажная Maruv Фото Видео
24 февраля, воскресенье
23:39
На Тернопольщине под землей нашли старинную спальню с мебелью Видео
23:15
"Любимый оценил": Волочкова сменила имидж
22:47
"Однозначно будут": эксперт оценил фальсификации на выборах президента
22:22
Джамале напомнили о концертах в России после аннексии Крыма Видео
22:05
Аваков анонсировал усиление ответственности за подкуп избирателей Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться