"Целибатное время": о каких опасностях предупреждает гороскоп на конец февраля 2019

Гороскоп сулит не самый благоприятный период как в личной, так и в деловой сферах

Утром 25 февраля Меркурий перешел в знак Рыбы, где он наиболее ослаблен. А Венера накануне оказалась в Козероге, пишет Telegram-канал Сухарева башня.

"Козерог хорошее место для Венеры: например, эта позиция создает хорошие условия для зарабатывания денег. Однако сейчас в Козероге находится южный лунный узел – Кету, с которым "богиня любви" соединится уже 26 февраля. Его присутствие заставит "работать" Венеру нестандартно. Достаточно сказать, что эта комбинация считается лучшим периодом для отречения от мира, пострижения в монахи, принятия обета бедности и безбрачия и медицинской процедуры стерилизации", – пишут астрологи.

Читайте такжеВосточный гороскоп 2019 по дате и году рождения: кого ждут деньги, а кого – любовьСчитается, что любые попытки завести роман в это целибатное время обернутся неудачей. Это касается и иных гедонистических мероприятий: любая безмятежная вечеринка может пойти по плохому сценарию и обернуться "мальчишником в Вегасе", предупреждает Сухарева башня: "Поэтому лучше устройте себе пост, по крайне мере на неделю, пока Кету и Венера не отдаляться друг от друга на более почтительное расстояние".

Также возможны сюрпризы в работе транспортной системы.

Что касается Меркурия, то в Рыбах, знаке своего падения, он наиболее ослаблен. То есть все сферы, которые курирует эта планета, будут давать сбой. Положение усугубится тем, что 5 марта Меркурий отправится в ретроградное движение – до 15 марта.

"В общем, это период будет не самым благоприятным для совершения деловых сделок, дипломатических контактов, политических переговоров, судебных тяжб и т.д. В целом это будет время больших сомнений и плохих решений.

Поэтому отложите все самое судьбоносное до 28 марта, когда Меркурий прекратит, уже будучи в Водолее, ретроградное движение.

Правда, 11 апреля Меркурий снова перейдет в Рыбы и пробудит там аж до 3 мая. Будем надеяться, что в крупные игроки от мировой политики и экономики не наломают дров в этот нелегкий период", – резюмирует Сухарева башня.

Ранее астролог предупредил о трех опасных днях в конце февраля. Влад Росс советует быть внимательными при принятии финансовых решений.