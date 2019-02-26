Убойный март 2019: половину месяца украинцев ждут магнитные бури и колебания

Когда в марте 2019 ждать магнитных бурь / replyua.net

Март 2019 будет крайне насыщенным месяцем с точки зрения частоты и интенсивности магнитных бурь. Так, за 31 день нам предстоит пережить 12 магнитных бурь и довольно интенсивных колебаний метеосферы.

Магнитные бури в марте 2019: когда

Магнитные колебания прогнозируются на 2, 8, 12, 13, 18, 20, 26 и 29 марта.

А серьезные магнитные бури Землю ждут 1, 19, 27 и 28 марта.

Симптомы при магнитных бурях

Магнитные бури часто провоцируют:

сонливость или, наоборот, бессонницу;

внезапное ухудшение самочувствия,

раздражительность,

рассеянность внимания.

Магнитные бури: что делать

В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

Кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.

По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.