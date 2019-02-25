Мощнейшая магнитная буря февраля 2019: как пережить

Магнитные бури в феврале 2019

Под конец февраля 2019 нас ждет мощнейшая буря месяца.

Так, Украину накроет магнитной бурей с 26 по 28 февраля 2019. Причем пик ее влияния придется на 27-е число.

В эти дни ожидается магнитная буря категории G1.

Метеозависимых людей ждет резкое ухудшение самочувствия, сонливость или, наоборот, бессонница. Они могут жаловаться на рассеянность внимания и раздражительность.

Как помочь себе при магнитных бурях

В период магнитных бурь медики рекомендуют не переедать, отказавшись от тяжелой пищи и алкоголя. Лучше включить в свой рацион блюда из каш, овощей и фруктов. А также побольше пить полезной жидкости: воды, зеленого чая, травяных отваров и т.п.

Физические нагрузки и даже вождение авто стоит свести к минимуму из-за снижения концентрации внимания.

Людям с хроническими заболеваниями нужно тщательнее следить за своим здоровьем и держать под рукой необходимые препараты.

Ранее Главред писал о симптомах при магнитных бурях и как помочь себе при магнитных бурях. В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.

По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.