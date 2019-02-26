Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака самые нежные и заботливые

Знаки Зодиака / Imenno

Некоторые люди известны тем, что никогда и никого не дадут обидеть, а также каждого норовят окружить заботой и теплом.

По мнению астрологов, такая предрасположенность обусловлена тем, под каким знаком Зодиака рожден человек.

Рыбы. Такие люди получают удовольствие просто от того факта, что делают что-то для остальных. Рыбы − те, кто бросит все и пойдут помогать. Даже если за это им не светит ни благодарность, ни награда. Довольно часто бывает, что люди-Рыбы помогают бомжам или заботятся о бездомных животных.

Читайте также"Улыбнется удача": названы знаки Зодиака-везунчики марта 2019-гоРак. Рак отличаются способность к сильной эмпатии − сопереживательности. Но в их случае сочувствие и забота о других выходят далеко за рамки их повседневной жизни. То бишь люди-Раки крайне неравнодушны к проблемам своих родственников, друзей и любимых. Их эмоции они чувствуют, как свои. Раки могут переживать о проблемах других порой даже сильнее, чем объекты их заботы.

Козерог. В таких людях заботливость сочетается с разумом и надежностью. На них всегда можно положиться, если возникла нужда в помощи. Если же Козероги не могут помочь, то не станут лукавить и увиливать, а скажут об этом прямо. Несмотря на некоторую замкнутость и холодность, которую часто приписывают таким людям, они всегда считаются с другими. это тот случай, когда партнер (в лице типичного Козерога) внимательный, надежный и при этом ненавязчивый.

Напомним, ранее астрологи назвали самые порочные знаки Зодиака, а также рассказали, кому из знаков Зодиака весной светит финансовая удача.